Voici quelques petits luxes parfumés grâce à des extraits botaniques pour se chouchouter au quotidien.

Crème à tout faire

J’étais déjà accro au liniment (même pour moi, j’en ai parlé quelques fois sur ce site), mais je le suis encore davantage si c’est possible. Qu’est-ce qu’il a de plus, le nouveau bébé de la marque créée par Marie Custeau? Il dégage une (très) légère fragrance élaborée à partir de vanille et d’huile essentielle d’orange douce, qui ont des propriétés apaisantes et antibactériennes, respectivement.

Liniment oléo-calcaire, Énamour, 15$ les 120 ml

Shampoing gourmand

Sa fragrance botanique délicate détonne au rayon des produits capillaires. Néanmoins, ce shampoing nourrissant enrichi de thé matcha, de beurre de cacao et d’avoine fait bien le travail et laisse nos cheveux doux, doux. Question d’être bien de son temps, il contient même un extrait d’huile de chanvre, aux propriétés hydratantes et fortifiantes.

Shampoing Matcha menthe, Graydon, 25$

Grand favori

Fort de trois certifications (il est végétalien, bio et non testé sur les animaux), le nettoyant en crème de Pai est un des meilleurs vendeurs de la marque londonienne. Et pour cause: sa formule hydratante sans toutefois être lourde n’irrite pas les peaux les plus sensibles et est ultra efficace pour démaquiller même les plus résistants des mascaras. Malgré son prix un peu élevé, l’essayer, c’est l’adopter (pour vrai!).

Nettoyant doux hydratant Camélia et rose (débarbouillette en mousseline incluse), Pai, 76$

Rituel du dodo

Ces nouveaux soins corporels pour les bébés propose des soins essentiels enrichis d’extraits de feuilles de bleuets, comme un shampoing et gel nettoyant 2 en 1, un lotion hydratante et un bain moussant. Les différentes fragrances (nectar de poire, orange et grenade, de même que douce pomme) sont toutes agréables, mais j’avoue préférer la gamme de nuit, qui propose un arôme délicat et apaisant de lait d’amande associé à la relaxante camomille.

Shampoing 2 en 1 Bonne nuit – lait d’amande, Attitude, 9$

