Chaque année, les nouveautés s’accumulent au rayon des crèmes solaires. Lesquelles répondent-elles le mieux aux attentes? Question de souligner la journée national de l’écran solaire, le 27 mai, nous en avons testé quelques-unes. Un exercice de sensibilisation d’autant plus important qu’une récente étude indique que la génération Y sous-estime les risques du soleil au profit du bronzage. Banc d’essai.

Conçu pour les peaux sensibles, ce soin minéral fluide et matifiant à base de zinc est vraiment facile à étaler et ne laisse pas la peau luisante. Son format mini nous permet aussi de le traîner partout!

Écran solaire visage à large spectre UV Protect FPS 50+, Institut Esthederm, 39$ les 30 ml

Reconnue pour sa gamme de produits solaires pour enfants, la marque québécoise vient d’élargir son offre aux adultes avec de nouveaux produits certifiés EWG Verified dont des crèmes parfumées à la fleur d’oranger et une autre aux effluves tropicaux. Ingrédient vedette pour bloquer les rayons : l’oxyde de zinc non nano. Une version sans fragrance est aussi offerte.



Crème solaire FPS 30 100% minérale, Attitude, 25$ les 150 g

Cette crème hydratante est pensée pour intégrer notre routine de soins tous les jours beau temps, mauvais temps, même quand on passe la journée au bureau. Gros avantage : comme elle ne contient pas de fragrance, on ne risque pas d’avoir l’air d’aller à la plage. Parlant de plage, on lui préfèrera bien sûr un produit à FPS plus élevé pour les vacances.



Lotion de protection solaire minérale quotidienne avec FPS 20, LaSpa, 44$ les 125 ml

Les cheveux aussi peuvent subir les effets des rayons UV. Même si le couvre-chef est toujours une bonne solution, on peut aussi opter pour la nouvelle formule sans silicone de ce protecteur solaire doté d’un indice de protection capillaire breveté.



Fluide d’été protecteur Rituel solaire, René Furterer Paris, 32$ les 100 ml

Protections solaires 100% québécoises

En plus de la crème solaire, les accessoires

Des verres fumés

L’entrepreneur en série Paul Maco s’est associé au designer Julien Fillion pour créer une collection de lunettes de qualité à prix raisonnables. Constituée de sept modèles unisexes se déclinant en trois couleurs, la collection Voilé a aussi été créée en collaboration avec des artistes comme Louis-Jean Cormier et Ariane Moffatt.



Modèle Liam en Deep Sea, 130$ sur voile.co et chez Doyle dès le 1er juin

Des couvre-chefs pour toute la famille

La collection estivale de Headster Kids donne le goût de s’évader sur une plage du sud de la Floride avec ses couleurs pastel – rose et turquoise surtout – et ses imprimés pop de palmiers un brin rétro.



Casquette Palm Beach, à partir de 30$ sur headsterkids.com