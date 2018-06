Les douces nuances de bleu poudre, de rose bonbon, de gris argenté ou de lilas sont là pour rester. Même l’automne prochain, le pastel et les cuirs métallisés continueront d’avoir la cote. C’est donc le temps de jeter notre dévolu sur cette paire qui nous fait de l’oeil depuis un moment; on aura tout le temps de rentabiliser notre achat en les portant pendant encore plusieurs mois. Voici quatre modèles chouchous qui allient tendances et confort.

Aussi confortables que des pantoufles, ces chaussures à la simplicité étudiée perdent de leur austérité dans ce joli bleu poudre.

Loafer Fresca (nuance Frost), Cougar, 120$

La collection de chaussures de Frank + Oak s’enrichit sans cesse de modèles tous plus tendances (et confortables) les uns que les autres. Mention spéciale pour la construction souple qui permet de les enfiler comme un charme.

Babouche à bout pointu en suède (nuance Pêche), Frank + Oak, 125$

Les plus mignonnes pour habiller nos jambes nues à la manière des ballerines. Pour un style plus sobre, le ruban est facile à enlever.

Ballerines Incise Enchant (nuance Moon Rock), Ecco, 170$

Si vous cherchez une paire de ballerines classiques, c’est à la boutique Pretty Ballerinas de Westmount qu’il faut aller! Les adeptes de la marque vont jusqu’à chausser leur fillette du même modèle, puisque plusieurs sont aussi offerts en tailles enfant.

Ballerines Shirley, Pretty Ballerinas, 261,45$