Voici les petits pots nouveaux qui ont attiré notre attention ce mois-ci. Testés et approuvés pour la rentrée.

Parfait nettoyant

On avait déjà succombé au charme du démaquillant 4 en 1 de cette marque québécoise. Ces dernières semaines, c’est son nouveau gel fondant moussant qu’on a mis à l’épreuve, et il a réussi le test haut la main. Doux pour les yeux et convenant à toutes les peaux, il nettoie la peau ne profondeur et élimine non seulement le maquillage, mais aussi impuretés et particules de pollution. Son effet tonique et rafraîchissant et d’autant plus apprécié quand il fait chaud. Après tout, l’été n’est pas encore fini!

Gel dermo-nettoyant 4 en 1 au collagène, Karine Joncas, 29$ les 500 ml

Maquillage discret

Une ombre à paupières soyeuse qui s’applique comme un charme et tient toute la journée: voilà la formule gagnante déjà éprouvée par Marc Jacobs Beauty. La nouveauté? Neufs coloris chouchous sélectionnés par l’artiste maquilleuse Diane Kendal sont désormais proposés dans un chic boîtier solo plus gros muni d’un miroir pratique. On a adopté illico la nuance Perfect-O!, un beige rosé qui éclaire le regard.

Ombre à paupière gel-poudre O!mega (nuance Perfect-O!, Marc Jacobs, 36$

Pour les petites (et grandes) mains sales

Les microbes ne se reposent jamais, mais ils reprennent bien souvent du service à la rentrée. Si vous êtes à la recherche d’un savon pour les mains qui ne décape pas la peau fragile des enfants, je ne saurais trop vous recommander le savon de Marseille, grand classique européen s’il en est. Ceux-ci, directement importés d’Italie, sont fabriqués à partir d’huile d’olive et sentent divinement bon.

Sapone del Mugello (offerts en deux fragrances), 10$ chez Adonis, Milano et Gourmet Laurier

Exit, les nœuds!

Conçue d’abord et avant tout pour les enfants, cette gamme de produits capillaires sans sulfates et sans allergènes a été créée par un grand-papa visionnaire. On a adopté cette bruine légère qui démêle très bien les cheveux qui ont tendance à faire facilement des nœuds.

Après-shampoing démêlant revitalisant, Little Green, 23,25$ chez Jacques Despars

