Une nouvelle boutique devrait ouvrir ses portes à l’automne sur la rue Sainte-Catherine. Juste à temps pour la saison froide, Canada Goose s’installera non seulement à Montréal, mais elle ouvrira aussi de nouvelles boutiques à Vancouver et Short Hills, au New Jersey.

Pour le moment, peu de détails ont filtré. On ne sait pas exactement quel local convoite la marque torontoise au centre-ville ni quand la boutique sera inaugurée, mais par communiqué, Canada Goose a précisé que ce serait avant les fêtes.

Les clients auront notamment la possibilité d’essayer les populaires manteaux de duvet dans une «chambre froide» à -25 degrés Celsius.

Ce n’est cependant pas une nouveauté dans la métropole: la marque montréalaise Kanuk propose aussi ce genre d’équipement dans son magasin de la rue Rachel rénové il y a quelques années. Très utile quand on magasine un manteau en pleine canicule du mois de septembre!