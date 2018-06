Qu’ont en commun la spécialiste de la parfumerie Ruby Brown, l’entreprise de linge de maison écoresponsable Bigarade et la griffe Frank And Oak?

Les trois marques montréalaises sont mises en valeur à l’hôtel Alt+ du Groupe Germain, récemment ouvert au QuartierDIX30.

D’abord, l’ex-mannequin et entrepreneure Ruby Brown a conçu une gamme de produits de bain exclusive parfumée à la bergamote et au thé. Ensuite, les cuisinettes – toutes les chambres en sont pourvues, c’est le concept – sont équipés de linges à vaisselle fabriqués à la main à Montréal par l’équipe de Bigarade. Enfin, des vêtements aux coupes modernes signés Frank And Oak habillent le personnel de l’établissement.

Le concept n’est pas nouveau. Vous vous souviendrez peut-être que Le Germain, autre bannière de la chaîne pilotée par la dragonne Christiane German et sa famille, a fait appel aux marques canadiennes Marie Saint Pierre et Bustle Clothing pour le design de ses uniformes pour les femmes et les hommes. Les établissements Alt, eux, ont habillé leurs employés de Yoga Jeans et de hauts Miko Anna.

L’idée, c’est que l’union fait la force. On l’a souvent répété dans cette tribune, mais c’est parce qu’une autre fois, ça se vérifie.

Que les marques d’ici collaborent ensemble dans ce genre de projet est particulièrement inspirant.

Une autre initiative locale à surveiller



La marque Rose Buddha, qui s’est justement fait remarquer à Dans l’œil du dragon cette saison pour son projet de sacs écoresponsables en cuir d’ananas, vient d’annoncer que la designer Rachel F assurera le développement de leurs deux produits (un sac de maternité et un pour le sport).