Voici les petits pots nouveaux qui ont attiré notre attention ce mois-ci. Testés et approuvés pour se préparer à affronter le temps froid.

Plus qu’une simple crème!

Pour prolonger l’impression de vacances, on se tartine de ce soin multitâches principalement composé d’huile de noix de coco parfait pour la peau du corps et du visage, mais aussi pour les lèvres et les cheveux. Pour prévenir la peau de croco à l’approche de l’automne, il suffit de l’appliquer en mince couche sur la peau encore un peu humide quand on sort de la douche. Les épidermes particulièrement déshydratés apprécieront quant à eux son action hydratante en masque de nuit à nettoyer au réveil ou en baume sur les lèvres sèches. Plus étonnant, grâce à sa texture fondante, le produit se transforme en masque capillaire à appliquer avant le shampoing, voire en sérum qu’on étale avec parcimonie sur les pointes fourchues.

Crème fondante à la noix de coco, Jouviance, 45$

Infusion beauté

Une marque italienne récemment lancée ici nous fait encore plus aimer le thé, si c’est possible. Tealogy se distingue par ses formulations utilisant des infusions de thé aux vertus antioxydantes plutôt que de l’eau. Dans cet exfoliant à la texture douce enrichi d’huiles végétales très hydratantes, on a choisi des microcristaux de sucre pour éliminer délicatement les cellules mortes à la surface de la peau. Bien joué!

Exfoliant detox au thé vert pour le visage, Tealogy, 44$

Pour une chevelure de star

Élaborée par le coiffeur Félix Larivière, qui a notamment coiffé les Meghan Markle et Charlize Theron de ce monde à Hollywood, cette nouvelle gamme de produits capillaires mise sur la santé des cheveux, tout simplement. Son masque réparateur – enrichi d’huile d’argan, de biotine et d’omegas-3 – deviendra d’ailleurs vite un allié sous la douche. Un seul traitement de 5 minutes suffit à redonner lustre et élasticité aux pointes abîmées entre deux coupes.

Masque réparateur et hydratant, Felix Hair Care, 29$

Le doux parfum de la Provence

La lavande évoque certes le sud de la France, mais l’huile essentielle qui parfume cette nouvelle gamme signée Bleu Lavande est bel et bien produite au Québec, plus précisément à la lavanderaie de Fitch Bay, dans les Cantons-de-l’Est. Ici, on a jumelé cette bien connue fragrance à celle de l’eucalyptus (et, éventuellement, soulager notre premier rhume de la saison). Résultat: une ambiance spa à la maison. À utiliser en duo avec le nouveau savon artisanal de la marque!

Bain mousse Lavande-Eucalyptus, Bleu Lavande, 16,50$

