Voici les petits pots qui ont attiré notre attention ce mois-ci. Testés et approuvés pour se préparer à faire face à l’hiver.

Remplacer le fond de teint

Déjà chouchoute chez nos voisins du sud, cette crème CC est finalement vendue ici. Ses atouts? En plus d’unifier le teint, il contient du charbon détoxifiant, de l’argile matifiante et de l’extrait d’arbre à thé pour combattre les imperfections. Et ce n’est pas parce que l’hiver approche qu’il faut arrêter de se méfier du soleil. Ça tombe bien, puisque cette crème multifonctions est en plus dotée d’un facteur de protection solaire.

Crème CC+ sans huile avec FPS 40, IT Cosmetics, 49$ en exclusivité chez Sephora

Le tube de l’heure

Grand favori de celles qui, comme moi, aime voir leurs lèvres colorées tout en transparence, ce tube offert en six nuances dans la collection permanente de la marque – du rose naturel au bordeaux – est pigmenté juste ce qu’il faut en plus d’être bien hydratant. Parfait complément aux baumes à lèvres traditionnels quand l’air se refroidit!

Rouge Gourmand Glow (nuance Haute nature en édition limitée pour l’automne), Lise Watier, 23$

Accrocher le regard

La nouvelle palette d’ombres à paupières signée Dr. Hauschka propose quatre teintes tout en contrastes: bleu nuit, rose, turquoise et gris, de quoi mettre en valeur toutes les couleurs d’iris. On aime surtout la formulation des fards, composés à base de pigments minéraux et d’extraits de plantes médicinales.

Palette d’ombres à paupières 02, Dr. Hauschka, 55$ en édition limitée

Des fleurs pour le corps

Le flacon d’huile d’argan Morrocanoil n’a plus besoin de présentations. Saviez-vous que la renommée marque de produits capillaires propose aussi des soins pour le corps? Évoquant les parfums du littoral méditerranéen, la collection Fleur d’oranger nous a séduite d’emblée avec sa fragrance subtile et ses vertus hydratantes.

Soufflé corporel Moroccanoil, 56$

