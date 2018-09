Les cosmétiques naturels ont la cote. Les soins détente aussi. Nous avons donc testé des nouveautés qui marient ces deux tendances.

Tata Harper chez Etiket

Inauguré tout récemment dans la chic boutique Etiket, l’espace de traitements signé Tata Harper, premier du genre au Canada, ne propose rien de moins qu’une expérience sensorielle unique en son genre. Fragrances vertes et fraîches – pas de synthétique ici –, masque de miel, massages relaxants… le soin signature est particulièrement agréable et personnalisé en fonction de l’état de notre peau. Il faut savoir que Tata Harper s’est distinguée dès 2010 avec sa gamme élaborée à partir d’ingrédients produits directement à la ferme familiale, dans le Vermont, où ils sont d’ailleurs fabriqués et embouteillés.

La créatrice de la marque a même participé à la déco de son nouvel espace montréalais, vaste et lumineux, ce qui n’est pas toujours le cas des cabines en institut.

De 80$ à 215$

Boutique Etiket

1832, rue Sherbrooke Ouest

Zorah à La Source Bains nordiques

Les soins biologiques et équitables Zorah biocosmétiques, une gamme d’ici, commencent à être offerts dans certains instituts. Celle qui a fait sa marque en tirant profit des vertus de l’huile d’argan propose aussi depuis peu des traitements exclusifs au spa La Source, à Rawdon.

Outre des soins du visage (notamment un soin pour homme et un soin anti-âge), on y propose l’exfoliation au sucre et un traitement enveloppant à base de ghassoul, une argile d’origine volcanique, typique du rituel du hammam marocain. Particularité de ce dernier soin : étant donné l’orientation écolo de l’établissement, on a opté pour du plastique biodégradable fabriqué à base de maïs. La bonne idée!

Jumelée à une séance de bains nordiques, l’expérience s’avère un vrai voyage entre Scandinavie et Afrique du Nord!

À partir de 124$, incluant l’accès aux bains

La Source Bains nordiques

4200, Forest Hill, Rawdon