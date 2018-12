Voici les petits pots qui ont attiré notre attention ce mois-ci. Testés et approuvés pour les festivités qui ne manqueront certainement pas.

Manucure de luxe

Les vernis gel de type Shellac ont réellement changé la donne dans les salons. Reste tout de même que le produit est fastidieux à retirer, opération délicate qui peut même abîmer les ongles si elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art. C’est un peu ce qui a motivé CND – la marque derrière Shellac – à lancer un nouveau vernis gel plus rapide à appliquer (pas de couche de base nécessaire) et à enlever (en 60 secondes, top chrono). Et sa durabilité? Faite dans les règles de l’art, la manucure peut durer près de deux semaines sans problème.

Shellac Luxe, prix variés en institut

Essentiel de l’hiver

Difficile de se passer de crème à mains durant la saison froide! Après avoir testé des dizaines de tubes, je viens de trouver mon nouveau favori: une crème non grasse, mais pourtant gorgée d’actifs hydratants comme l’huile d’olive, l’huile d’amande, l’huile de calendula, le beurre de karité et la vitamine E. Pour être honnête, j’aurais aimé que la liste d’ingrédients soit moins longue (et je ne parle pas des actifs d’origine naturelle ici), mais je suis prête à faire le compromis puisque les résultats sont au rendez-vous.



Crème mains fleur d’olivier, Korres, 20,50$ en exclusivité chez Pharmaprix

Le rouge qu’il vous faut!

Nec plus ultra des rouges longue tenue, ce traceur nouvelle génération est assez précis pour faire le contour des lèvres, certes, mais est aussi tout indiqué pour les colorer sans bavures. Résultat? Une bouche parfaitement dessinée dans une nuance matte qui reste en place toute la journée.

Rouge Dior Ink Liner (nuance Crave 843), 36$

L’expertise franco-coréenne exportée ici

Une nouvelle marque créée en partenariat entre Paris et Séoul vient d’atterrir sur les tablettes. Jowaé (prononcez Tcho-wha-é) propose pour le moment 10 produits formulés principalement à partir d’actifs végétaux. Ingrédient phare? Les lumiphénols antioxydants extraits d’une plante grasse fort à la mode actuellement dans les terrariums, le sempervivium tectorum. Coup de cœur pour la brume hydratante pour le visage, une concoction d’hydrolat de fleurs de sakura et de glycérine végétale à la fragrance florale aquatique sublime qui remplace avantageusement le tonique.

Eau de soin hydratante, Jowaé, 19$ en exclusivité chez Pharmaprix

Tout en légèreté

Que faire quand veut garder le volume de nos cheveux fins et raplapla, mais qu’on a besoin d’une dose d’hydratation qui permettra de les démêler facilement? Voici la solution: un revitalisant fouetté qui donne du corps et qui hydrate tout en légèreté. Surprenant et efficace.



Baume-mousse BC Bonacure Collagen Volume Boost, Schwarzkopf, environ 16$ en salons

