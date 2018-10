Faures, c’est le projet de deux filles, deux spécialistes du design, Sophie Poulin Martin et Maude Morneau Paquette. Le duo vient tout juste de lancer en ligne sa marque de vêtements «maternity friendly», comme elles la décrivent elles-mêmes.

Ne vous y trompez pas : il ne s’agit pas de vêtements de maternité, mais bien de pièces polyvalentes qui peuvent s’adapter aux modifications corporelles durant la grossesse, tout en restant seyantes pour celles qui ne sont pas enceintes. Nuance!

Maude, qui a étudié en mode et qui travaille dans le domaine, s’occupe entre autres de l’aspect technique, mais toutes les décisions sont prises à deux, assure Sophie qui, elle, est designer industrielle. «Dès le départ, on avait notre plan de match, indique-t-elle en entrevue. On savait l’esthétique qu’on voulait et où on voulait se positionner.»

Le point de départ? La grossesse de Sophie. «Oui, trouver des vêtements a été difficile, se souvient la jeune maman. Ma grossesse a vraiment été l’élément déclencheur. C’est embêtant de magasiner des vêtements qui ne font que trois ou six mois. C’est presque encourager la mode jetable! On s’est donc rendu compte qu’avec notre vision, il y avait de la place pour développer quelque chose.»

Pour toutes les femmes

L’essentiel réside dans la coupe et le choix des matières, continue Sophie Poulin Martin. «On voulait des vêtements qui tombent bien, qui sont beaux, et qui ne sont pas pénibles à porter.»

«En termes de coupe, on a beaucoup de contraintes, parce qu’il faut que ça fasse à plusieurs silhouettes, surtout qu’il n’y a pas que la bedaine; quand on est enceinte, toute la silhouette change. C’est l’fun que les vêtements nous fassent encore, même quand on n’est plus enceinte.»

La première collection de Faures, lancée au début du mois, propose ainsi sept pièces simples, comme cette veste de laine sans manches parfaite pour jazzer un ensemble col roulé et pantalon, cette robe ample et passe-partout ou encore ce pull cache-cœur, aussi idéal pour l’allaitement.

«On a choisi des matériaux qui tiennent bien et on a fait beaucoup de tests dans la laveuse et la sécheuse, décrit-elle. En plus, notre pantalon ne se fripe pas. C’est vraiment fait pour la vraie vie.»

Surtout la vraie vie des nouvelles mamans, est-on tentée d’ajouter, mais aussi de celles qui voyagent beaucoup et qui sont très occupées, pourquoi pas!