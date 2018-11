Maintenant que l’Halloween est chose de passé, impossible de passer sous silence l’arrivée imminente des calendrier de l’Avent sur les tablettes. En voici trois qu’on adore.

La bonne idée de Bonne Maman? Lancer un calendrier contenant 23 saveurs de confiture, en plus d’une petite surprise à ouvrir le 24 décembre (faut pas tricher, hein!) On peut certes s’attendre à retrouver des mini format des classiques confitures de fraises, de framboises et d’abricot, mais aussi d’autres saveurs qu’on a peut-être moins souvent l’occasion de goûter.



Environ 30$ sur lemust.ca et dans certaines épiceries fines, marchés publics et supermarchés.

Voici une version plus abordable du désormais incontournable calendrier de l’Avent de David’s Tea. Puisqu’il ne contient que des tisanes, il réjouira aussi les enfants adeptes des infusions fruitées de la marque montréalaise.

24 dodos, 29$ en boutique et en ligne (lesthesdavidstea.com)

Si vous êtes un vrai amateur de calendrier de l’Avent, sachez que vous impressionnerez tout le monde avec cette marque de friandises à la réglisse scandinave qui fait des heureux depuis une dizaine d’années. Délicieux et très chic!



49$US + 18$US de frais d’envoi sur lakridsbybulow.com