Le magasinage en ligne gagne chaque année en popularité, puisqu’il permet de gagner du temps, d’éviter la cohue dans les centres commerciaux ou encore de profiter de rabais exclusifs. Voici quelques trouvailles à commander dès maintenant!

Théière en céramique gravée à la main au Maroc, 79$. cactusetbeton.com

Le projet de Maude Jetté? Vendre en ligne des objets faits à la main par des artisans des quatre coins du monde, du Maroc au Mexique, en passant par la Turquie. Il y a des tapis turcs, des jetés mexicains, des aquarelles signées par des artistes d’ici et d’ailleurs… et cette simple théière toute blanche.

Ensemble peluche et veilleuse Charlotte le chat, Veille sur toi chez Fabrique 1840, 103$. simons.ca

Depuis quelques semaines, une nouvelle section de la boutique en ligne de Simons appelée Fabrique 1840 héberge 50 artisans canadiens triés sur le volet. On y trouve autant des chapeliers que des céramistes, en passant par des maroquiniers, des joailliers ou encore des fabricants de jouets.

Tablier Beaver Is Better, 35$. shop.beavertails.com

Des amateurs de Queues de Castor dans la salle? La marque vient de lancer sa toute première gamme de produits dérivés, uniquement vendus en ligne. Outre des porte-clés et des aimants au logo du commerce, on y trouve des tabliers traditionnels qui s’offrent très bien.

Impression Tricolore – Montréal, Main and Local, 25$ (cadre inclus). mainandlocal.com

Dès ses débuts, Main and Local s’est donné pour objectif de créer «des souvenirs PAS quétaines». Les produits de l’entreprise montréalaise sont distribués dans des dizaines de points de vente, mais il n’y a rien comme fouiller dans la boutique en ligne pour voir d’un coup d’œil toute sa collection.

Assiette en porcelaine, Dompierre, 34$ chacune. cestbeau.co

Avant d’ouvrir deux boutiques – la première sur le Plateau et la seconde dans Rosemont –, C’est Beau était d’abord un projet internet visant à mettre en valeur le savoir-faire d’artisans d’ici. On y trouve des centaines de produits fabriqués localement, comme ces assiettes bordées d’or véritable.

Chemise de nuit longue à rayures roses, 190$ (aussi offerte en taille +). intothebedroom.com

Les blogueuses montréalaises Josiane et Carolane Stratis, de Ton Petit Look, ont collaboré avec la marque The Sleep Shirt, qui fabrique au Canada des vêtements

de nuit classiques et indémodables.

Toile prête à suspendre Jardin de succulents, SenayStudio, à partir de 34$. etsy.com

L’illustratrice et designer textile torontoise Senay est passée maîtresse dans l’art de reproduire à l’aquarelle les beautés de la nature – en particulier les fleurs des champs. On peut non seulement accrocher ses œuvres au mur, mais aussi les transposer sur des coussins ou des tasses, voire des étuis à téléphone intelligent.

Vodka Belvedere Bespoke, 111,50$. Il faut commander par courriel: mhcontact@chartonhobbs.com

Il faut s’y prendre tôt pour offrir un cadeau personnalisable comme cette bouteille, sur laquelle on peut faire inscrire le prénom de l’heureux élu.

Ensemble cadeau Tout MTL, incluant un linge à vaisselle Quelle histoire!, une spatule Kopo et des sous-verres Mouton no ar, 80$. tastebudsboutique.com

Cette boutique en ligne spécialisée dans l’art de vivre culinaire offre une sélection de produits créés par des artisans d’ici. Du sirop Nos cabanes aux savons de The Unscented Company, en passant par le caramel La Lichée, on y trouve un peu de tout.