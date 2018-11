L’expertise québécoise est de plus en plus reconnue en termes de parkas (pensez Kanuk, Quartz Nature ou encore Audvik), mais c’est aussi le cas pour les bottes d’hiver. D’ailleurs, quelques irréductibles produisent encore leurs créations ici. Voici donc notre palmarès des bottes les plus jolies pour patauger dans la gadoue montréalaise avec style (et, surtout, les pieds au chaud)!

La Canadienne

La marque: Née il y a plus de 40 ans, La Canadienne s’est renouvelée il y a une dizaine d’années en ouvrant une boutique sur l’avenue Laurier Ouest, où elle propose non seulement ses bottes d’hiver fabriquées ici, mais également des chaussures mode de confection italienne. Une seconde boutique a depuis vu le jour au centre-ville.

Les petits détails qui font la différence: Des matériaux imperméables faciles d’entretien (le plus souvent du suède pour les bottes d’hiver), des doublures et des semelles intérieures à la fois respirantes et antibactériennes.

Modèle Tami pour femme, 650$, notamment à la boutique phare du centre-ville (1400, rue Sherbrooke Ouest)

Anfibio

La marque: Anfibio célèbre ses 50 ans cette année en restant fidèle à son ADN : «Créer des bottes chaudes qui ont du style et vendues à un prix juste», explique en entrevue la présidente, Pina Passarelli. Aujourd’hui, l’entreprise produit quelque 150 paires par jour dans ses installations du boulevard Saint-Michel.

Les petits détails qui font la différence: Des cuirs naturels imperméables, des renforts de métal qui améliorent le soutien et des crampons intégrés aux semelles de certains modèles.

Modèle Sutton pour femme, 350$, à bottesanfibio.com

Modèle Ethan pour homme, 330$, à bottesanfibio.com

Pajar

La marque: Situés sur le Plateau-Mont-Royal, les bureaux de cette entreprise familiale – on en est à la troisième génération – assurent toujours la production de certains modèles de la collection Héritage, bien qu’une partie des produits soient maintenant fabriqués outre-mer. L’arrivée des petits-enfants du fondateur dans l’entreprise a insufflé un vent de renouveau à la marque, avec des collections de plus en plus audacieuses et une première boutique qui vient d’ouvrir à Toronto.

Les petits détails qui font la différence: Des bottes doublées de peau de mouton pour avoir les pieds bien au chaud même quand il fait -40 °C.

Modèle Randy de la collection Heritage pour femme, 425$, à pajar.com

Modèle Eva de la collection Heritage pour femme, 480$, à pajar.com