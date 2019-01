Voici les petits pots qui ont attiré notre attention ce mois-ci. Testés et approuvés pour commencer l’année du bon pied.

Fini, les noeuds!

Parce qu’on est toujours à la recherche du meilleur démêlant pour les cheveux pour dompter la crinière toujours plus longue de l’aînée de la famille, on a mis à l’épreuve cette nouveauté à base d’huile d’olive, d’extrait de guimauve, de quinoa et de camomille, notamment. Verdict? Fini, la séance de torture quotidienne! En plus, il sent drôlement bon!



Démêlant à cheveux à l’huile d’olive, Lolo et moi, 16$

Cils XXL

Il est de plus en plus facile d’obtenir des cils bien longs et étoffés sans avoir à appliquer plusieurs couches de mascara. Cette nouvelle brosse large est dotée d’une forme arrondie parfaite pour donner volume et définition aux cils sans pour autant créer de paquets. À moins de 15$, c’est une vraie aubaine!



Mascara Exhibitionist, CoverGirl, 13$

Crème miracle

Nouvellement lancée, une petite marque montréalaise propose un baume tout-en-un créé pour toute la famille. Un ingrédient-vedette: le beurre de karité, reconnu pour ses vertus hydratantes, protectrices, apaisantes et même cicatrisantes. Des propriétés particulièrement recherchées à cette période-ci de l’année! On l’a trouvé particulièrement efficace pour réparer les mains gercées de maman et pour soigner la peau fragile des petits.



Baume karité, Bër, 40$

Nourriture pour la peau

Élaborée au Québec par un vieux routier du domaine cosméceutique, la gamme Juvente mérite d’être davantage connue. Testée et approuvée: un nouveau soin corps nourrissant formulé avec des actifs d’origines végétale et marine normalement utilisés en soin visage. Bien que vendu comme anti-âge, ce soin est surtout ultra-hydratant et apaisant. En plein mois de janvier, on en a bien besoin pour remédier à la peau de croco!



Ultime – Soin corps nourrissant, Juvente, 33$

