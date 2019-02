Voici les petits pots qui ont attiré notre attention ce mois-ci.

Mains de velours

Enrichie de concentré de lait d’avoine et d’extrait de racine de guimauve, cette crème à mains est tout sauf banale avec sa texture aérienne et ses propriétés nourrissantes. Points bonis pour sa fragrance gourmande de gâteau sucré.



Crème veloutée pour les mains Milk Made, Cake, 8$

Pour briller sur Instagram

Clarins s’est donné pour mission de séduire la génération Y avec sa nouvelle collection Selfie Ready, conçue pour nous mettre en valeur, et ce, sans trop d’efforts (et, accessoirement, être toujours à notre meilleur pour un égoportrait). On aime cette pratique palette tout-en-un vraiment pensée pour nous faciliter la vie. Elle contient deux gels à sourcils et quatre fards (deux mats, deux irisés). Ne manque qu’une touche de mascara!

Palette Ready in a Flash pour yeux et sourcils, Clarins, 42$ en édition limitée

Pommade polyvalente

Elle a d’abord été conçue pour apaiser l’érythème des bébés. Cela dit, on a découvert bien d’autres utilisations à cette crème de change sans lanoline, qui est fort efficace pour venir à bout des gerçures tenaces, voire soulager les coupures et les brûlures.



Pommade cicatrisante, CeraVe Bébé, 20$

Suivez @JessicaDostie sur Twitter