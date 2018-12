L’année dernière, les aléas du commerce de détail forçaient m0851 à fermer certaines de ses boutiques.

Le quotidien La Presse parlait même d’une «révision complète de l’entreprise, de ses finances, ses produits et ses stratégies».

Cette période de repositionnement derrière elle, la marque montréalaise vient tout juste d’ouvrir une nouvelle boutique – sa plus grande au monde – sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

Stratégiquement installé dans une des zones les plus prestigieuse de l’artère commerciale, dans le Golden Square Mile, à quelques pâtés de maison du Ogilvy et de la chic rue de la Montagne, le magasin phare de 4400 p2 permettra aux clients de «vivre l’expérience m0851 de manière tangible et humaine», souligne Faye Mamarbachi, fille du fondateur et vice-présidente de l’entreprise, rappelant du même souffle que le marché d’aujourd’hui exige aussi une présence soutenue et cohérente en ligne. Son design n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’ambiance des bureaux de la marque, situés dans le Mile End.

Mme Mamarbachi n’exclut quand même pas d’autres ouvertures de boutiques avec pignon sur rue. En entrevue avec Métro, elle a entre autres parlé d’un emplacement au sein du Centre Eaton rénové. Elle n’a cependant avancé aucune date pour l’ouverture de cette éventuelle seconde boutique au centre-ville.

De nouveaux produits

Sur le plancher, la nouvelle collection de manteaux d’hiver en cuir est particulièrement populaire, nous assure-t-on en boutique. Le nouveau modèle 97 30, en cuir d’agneau imperméable doux et souple, par exemple, est doublé en polyester à la manière d’une doudoune et est conçu pour garder au chaud jusqu’à -20.

La marque continue aussi à faire de la place à quelques objets pour la maison, comme les jetés en laine ou les pots à crayons en cuir. Tout est évidemment fabriqué dans les ateliers montréalais de l’entreprise familiale, jusqu’aux plateaux de bois dans lesquels sont présentés les petits accessoires et que les clients peuvent aussi acheter sur place.

Mackage a 20 ans

Ce n’est sans doute pas un hasard si Mackage, fondée en 1999 par Eran Elfassy et Elisa Dahan, ouvre officiellement cette semaine une nouvelle boutique phare située au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et de la Montagne, dans un édifice patrimonial datant de 1880. De fait, la marque montréalaise célébrera ses 20 ans au cours de la prochaine année, et on peut dire que ce nouveau magasin lance de belle manière les festivités.

«Nous avons grandi ici, nos racines sont ici. C’est très excitant de donner une maison à notre marque en plein coeur du centre-ville de Montréal, exactement où l’idée de créer Mackage a vu le jour», a-t-on souligné par communiqué.

On y trouvera non seulement toute une panoplie d’accessoires de cuir, mais aussi les parkas qui ont fait la renommée de la marque à l’international. D’ailleurs, Mackage prévoit continue son expansion partout dans le monde l’année prochaine.

m0851: 1181, rue Sainte-Catherine Ouest

Mackage: 1300, rue Sainte-Catherine Ouest