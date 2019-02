Un jury composé d’experts de la mode tels que les créateurs J. W. Anderson, Nicolas Ghesquière, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Phoebe Philo et Riccardo Tisci a tranché: Vejas Kruszewski sera de la finale des prix LVMH.

Comme les sept autres élus – le Finlandais Tuomas Merikoski, l’Américain Matthew Williams, le Japonais Hiromichi Ochiai, l’Américain Brandon Maxwell, la Française Christelle Kocher, la Britannique Grace Wales et le Belge Glenn Martens -, le jeune Canadien présentera le fruit de son travail en juin à Paris. Et il y a davantage que la notoriété en jeu, puisque le lauréat recevra une bourse de 300 000 euros, soit l’équivalent de quelque 450 000 $.

Si le designer en sait encore peu sur le déroulement de la finale, il m’a livré ses impressions à chaud, quelques jours après avoir appris la bonne nouvelle.

Que faut-il, d’après vous, pour gagner ce concours?

Je pense qu’ils recherchent une marque avec une identité bien définie, qui s’inscrit dans le luxe et qui a un bon potentiel de croissance.

Que ferez-vous de la bourse si vous remportez le prix?

Investir dans nos infrastructures et développer davantage l’entreprise, de même que travailler avec les mentors pour arriver à communiquer notre message le plus clairement possible.

Quels sont vos prochains projets?

Pour nous, c’est le retour à la routine: nous sommes revenus à la maison et nous travaillons sur la production de la collection automne-hiver et sur les échantillons pour la saison suivante. Notre expérience à Paris nous a déjà donné un bel élan, sur lequel nous comptons bien miser.

En attendant le dénouement, voici un aperçu de la collection automne-hiver 2016-2017.