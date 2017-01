Sur la courte distance qui sépare le métro Jean-Talon et le marché du même nom, on trouve une trifecta de commerces asiatiques. Le Thai Hour et le Marché Oriental, deux épiceries au statut quasi mythique qui sont reconnues par les gastronomes de tout acabit, puis le marché Hùng Phát, prisé surtout pour ses fameux bánh mì.

Un bánh quoi, vous dites? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, un bánh mì (en français: pain de blé) est un sandwich vietnamien, généralement garni de pâté de foie de porc, de jambon, d’une julienne de légumes marinés et de coriandre. On dit qu’il fut «inventé» pour contrer le mal du pays dont souffraient les soldats durant la colonisation française de l’Indochine, à la fin du 19e siècle. Et en effet, ça ressemble pas mal à une baguette jambon-beurre, mais en version vietnamienne…

À Montréal, on trouve des comptoirs à bánh mì dans presque tous les quartiers voisins du centre-ville. Mais pour connaître le real deal, il faut passer en goûter un au Hùng Phát.

Ouvert depuis plus de 10 ans, le Hùng Phát est reconnaissable à la longue file de Québécois d’origine vietnamienne qui y font la queue tous les jours à l’heure du midi. À propos, ne laissez pas cet affluence vous décourager, car le service est très rapide. Ou alors, faites comme moi et attendez 14h.

Ce qui distingue, entre autres, le Hùng Phát des autres comptoirs de sandwichs à Montréal, c’est la fraîcheur du pain. Le fils du propriétaire, Anthony, me confirme l’importance qu’ils y accordent. Étant né dans la région parisienne, il en sait quelque chose! Avec pas moins de 10 variétés de sandwichs, il y en a pour tous les goûts. Mes préférés sur le menu sont le classique, avec tranches de jambon et pâté de foie de porc, celui au bœuf à la citronnelle et celui au tofu (oui, oui, au tofu). Ils en font même un au porc grillé, qui est en réalité à base de jambon en conserve, qui est plus qu’étonnant.

On accompagne notre sandwich d’un bubble tea (perso, je n’en suis pas très fan, mais on me dit que c’est l’un des meilleurs en ville) ou encore d’un bol de bún bò Hue, une soupe épicée traditionnelle, pour la­quelle le Hùng Phát est également reconnu. Le marché offre aussi une variété de plats préparés. Le porc vietnamien avec riz, à 6$, est un incontournable pour les soirs où on veut éviter de cuisiner le souper, ou encore pour le lunch du lendemain.

En terminant, avis à ceux qui hésitent parfois à visiter des commerces asiatiques à Mont­réal à cause du préjugé stupide qu’ils sont «malpropres»: premièrement, c’est faux; ensuite je vous plains, car vous ne savez pas ce que vous manquez.

En bref

Type de commerce. Épicerie/sandwicherie/take-out vietnamien

Places assises. 12 places

Toilettes. Non (même si vous êtes client)

Végétarien friendly. Leurs deux sandwichs au tofu n’ont rien à envier aux autres.

Prix d’un repas complet. De 6 à 12 $ par personne.

Avec ou sans piments? Ne prenez pas la décision à la légère.

Meilleur que les sandwichs de chez Subway, Dagwood’s et Quiznos, combinés.

Marché Hùng Phát

7099, rue Saint-Denis