Après la période effervescente des fêtes et un épisode de rhume pour certains, je vous propose de repartir l’année à prix doux.

La maison Ogier est synonyme de qualité et la cuvée Héritages 2015 en est un bon exemple. Ce millésime d’exception rend l’assemblage de grenache et de syrah encore plus intéressant que jamais. Les fruits rouges mûrs, le poivre et les notes de garrigues dominent au nez. En bouche, les tannins sont souples et terminent dans une finale agréable.

Un vin passe-partout, parfait pour repartir l’année. À servir autour de 16°C.

Fiche technique

Nom du vin: Ogier Héritages, Côtes du Rhône 2015

Code SAQ: 00535849

Catégorie: Vin rouge

Provenance: France (Vallée du Rhône)

Prix: 15,05$

Disponibilité: 114 succursales à travers le Québec.

Disponible en ligne