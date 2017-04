Pour bien des gens, la fête de Pâques est le symbole du printemps: on se sent revivre et on aime prendre le temps de se retrouver en famille pour cette occasion. Pour la plupart des Québécois, ce sera l’occasion d’un brunch en famille, au cours duquel le jambon, la dinde ou les croissants tout droit sortis du four, les œufs brouillés et le saumon fumé seront à l’honneur.

C’est le temps de choisir des vins qui évoquent la bonne humeur et la fête: rosés, effervescents, vins rouges sur la fraîcheur, ce n’est pas le choix qui manque pour faire plaisir à vos invités, peu importe le type de repas que vous souhaitez servir.

Voici trois suggestions pour enjoliver votre week-end de Pâques, que vous soyez hôte ou invité. Santé!





Château de Lancyre Pic Saint-Loup 2016

Code SAQ. 10263841

Catégorie. Vin rosé

Provenance. France, Languedoc

Prix. 17,35$

Disponibilité. SAQ Dépôt de la province





Laurens Clos des demoiselles Crémant de Limoux 2014

Code SAQ. 10498973

Catégorie. Vin mousseux

Provenance. France, Languedoc

Prix. 22,50$

Disponibilité. 136 succursales





Jean Foillard Beaujolais 2015

Code SAQ. 12454958

Catégorie. Vin rouge

Provenance. France, Beaujolais

Prix. 24,05$

Disponibilité. 84 succursales