J’ai récemment découvert Porto, au Portugal, et ç’a été le coup de foudre. Porto est d’une beauté hypnotisante, vivante, chaleureuse, bien qu’un peu décrépite. Une autre des raisons qui m’ont fait craquer est tout ce que j’ai pu apprendre d’elle, sur son architecture, sa société et les enjeux auxquels elle fait face, grâce à un tour guidé à pied, donné par une organisation nommée The Worst Tours.

Parcourir une ville à pied est certainement une de mes choses préférées. En voyage, en plus, c’est l’idéal. Commencer l’exploration d’un nouvel endroit avec un tour guidé par un habitant de l’endroit est pas mal toujours une bonne idée.

Le concept des Worst Tours est simple, mais différent de la plupart des visites habituellement offertes: il s’agit de découvrir la ville expressément en dehors des endroits touristiques. Découvrir la ville, la «vraie», en dehors des attraits qui attirent les foules. S’attarder à l’histoire des constructions résidentielles. Marcher le long d’une voie ferrée désaffectée. Accéder à un repère de graffiteurs. Et, entre tout ça, s’arrêter de temps en temps dans un petit café pour relaxer et jaser.

Le petit groupe auquel je me suis joint s’est rencontré à la Praça do Marques de Pombal, à environ 30 minutes de marche de la plupart des endroits plus touristiques. La guide qui nous a accueillis, Gui, est architecte et amoureuse de sa ville. Tellement, qu’elle ne peut se résoudre à la quitter, à l’inverse de tous ces jeunes Portugais qui vont s’établir ailleurs, faute de perspectives d’emploi.

Pour vous donner une idée du contenu du tour (bien que les sujets s’adaptent à chaque fois selon les préférences des visiteurs), j’ai retenu trois sujets qui m’ont permis de mieux comprendre Porto. Je les résume.

1) En se baladant sur certaines rues, il est possible d’observer des corridors (perpendiculaires au trottoir) qui mènent à une série de petits logements. Ceux-ci tirent leur origine à l’époque du développement industriel, alors que les ouvriers peinaient à trouver des logements. Les Portuans ont ainsi développé le concept des «Ilhas» («îles»). Utilisant les cours arrière des habitations en place, ils y ont construit des tous petits et modestes logements. Encore aujourd’hui, ces habitations sont utilisées (à noter que beaucoup ont été rénovées): d’après Gui, 8% de la population de Porto y vit toujours et l’esprit de communauté y est très fort.

2) En passant devant certains commerces ou restaurants, attardez-vous à leurs vitrines. Dans certains d’entre-elles, vous y verrez des bibelots de grenouilles. Un symbole discriminatoire utilisé pour éloigner les Roms, nous apprend Gui. Selon elle, plusieurs commerçants feignent ne pas connaître la signification, «mais tout le monde est au courant de ce que ça veut dire». Le phénomène a d’ailleurs été le sujet d’un film, Batrachian’s Ballad, qui a remporté le prix du meilleur court-métrage à la Berlinale en 2016. On y voit la réalisatrice portugaise d’origine Rom, Leonor Teles, prendre les bibelots dans les commerces, les apporter à l’extérieur et les fracasser sur le trottoir.

3) Le sort des centres commerciaux désertés dans plusieurs villes et banlieues partout au monde a fait l’objet de nombreux articles, livres ou documentaires. À Porto, un de ces espaces, appelé STOP, a été transformé en locaux de pratique pour des groupes de musique. S’y promener a quelque chose de surréel: aspect fantomatique et «underground», affiches anciennes, escaliers roulants figés, tout ça accompagné du son des différentes musiques qui s’y créent. Une idée qui pourrait inspirer d’autres lieux du genre à revitaliser.

En vrac:

– Le tour auquel j’ai participé a duré environ 5h, donc vaut mieux ne pas être pressé!

– La marche à Porto, avec les nombreuses côtes à monter, c’est du sport;

– La visite guidée est gratuite, mais les contributions volontaires sont acceptées.