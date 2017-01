Après plusieurs années de transformations importantes, le marché des téléviseurs commence finalement à se stabiliser. La 4K est offerte sur pratiquement tous les modèles, la technologie HDR est bien implantée, le contenu est plus facile à obtenir et les fabricants ont abandonné les concepts loufoques (vous vous souvenez du téléviseur qui pouvait se plier au besoin?). Résultat: au lieu de maladroitement tenter de réinventer la roue, les télés de 2017 ont surtout été raffinées, avec de meilleures composantes et des designs plus intéressants. Voici les modèles qui ont retenu mon attention au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

LG OLED W7



LG remporte la palme du meilleur téléviseur du CES pour une seconde année consécutive, avec sa série signature OLED W7.

L’appareil offre un design impressionnant, avec un écran de 2,57 mm seulement, que l’on pose au mur directement grâce à un mécanisme aimanté. Les principales composantes de l’appareil, incluant les ports, se retrouvent dans la barre de son au bas du téléviseur. Il s’agit d’une stratégie étrange, puisque les consommateurs qui auront les moyens de s’équiper de la télé W7 ont probablement déjà un bon système audio, mais la barre de son compatible avec Dolby Atmos est au moins franchement impressionnante elle-même.

Outre son design, la W7 se démarque par son écran OLED d’une excellente qualité. L’amélioration par rapport à l’année dernière n’est pas énorme, mais elle est compatible avec tous les standards importants à long terme, notamment par rapport à la technologie HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG pour la télé HDR en direct et Technicolor).

La LG OLED W7 devrait être chère. La grande majorité des consommateurs se tourneront donc vers la série B7, des téléviseurs OLED beaucoup plus abordables, qui offriront toutefois la même qualité d’image que les modèles phares.

Samsung QLED



La presse spécialisée a beau avoir un faible pour la technologie OLED, Samsung continue de miser sur la technologie LED à boîtes quantiques, désarmais renommée QLED.

Les téléviseurs de Samsung proposent de meilleurs couleurs qu’auparavant, notamment lorsqu’on les regarde en angle. Les téléviseurs QLED n’offrent pas des noirs aussi riches que les téléviseurs OLED, mais offrent en contrepartie un meilleur « volume de couleurs » (couleurs plus riches, même lorsque la luminosité augmente), une meilleure luminosité et une durée de vie de 20 000 heures de plus que les écrans OLED, selon Samsung.

Comme au cours des dernières années, les principales composantes du téléviseur se retrouvent dans un boitier séparé de l’écran. Ceux-ci sont désormais reliés par un tout petit cable optique, ce qui est une amélioration intéressante, mais qui ne changera probablement pas beaucoup de choses pour les consommateurs puisque le cable d’alimentation qui doit se rendre à l’écran est toujours aussi gros qu’auparavant.

Côté design, j’ai notamment apprécié le fait qu’il sera possible d’acheter différents pieds pour l’adapter à son goût et que les écrans QLED peuvent être installés joliment au mur, sans qu’il ait d’espace entre les deux.

Samsung Frame TV



Samsung offre un second téléviseur qui mérite d’être mentionné: le Samsung Frame TV, qui est offert en différentes finitions et qui se pose directement sur un mur pour donner l’impression qu’il s’agit d’un véritable cadre.

Celui-ci affichera d’ailleurs par défaut des oeuvres d’art dès qu’il détecte une présence dans la pièce. Le téléviseur n’aura probablement pas toutes les fonctionnalités des modèles QLED haut de gamme de Samsung, mais pourrait plaire à une tranche de la population qui n’aime pas toute la place qu’occupe un téléviseur dans un salon.

Hisense Laser Cast 4K



Le fabricant de télé chinois Hisense devrait augmenter considérablement sa présence en Amérique du Nord cette année. La compagnie offre des téléviseurs réguliers, pour tous les prix, mais son modèle phare est un projecteur 4K au laser qui s’installe au pied d’un mur. L’appareil est vendu plus de 13 000$ US avec une barre de son, un prix en apparence cher, mais quand même raisonnable si on tient compte qu’il permet d’obtenir un téléviseur 4K de plus de 100 pouces.

Le Laser Cast ne sera malheureusement pas lancé au Canada, un marché trop petit pour un appareil du genre, mais celui-ci devrait éventuellement arriver au pays lorsque son prix diminuera.

En attendant, les Canadiens pourront toutefois se tourner vers les télés H8 de Hisense, qui devraient pour leur part offrir de bonnes performances, mais à un prix plus abordable que les marques populaires.

Sony Bravia 4K OLED



Le marché des télés OLED est désormais associé à LG, mais Sony est le premier fabricant à avoir lancé une télé du genre il y a quelques années. Le géant japonais est finalement de retour dans le marché en 2017, avec ses Bravia OLED A1E.

Détail intéressant, le téléviseur de Sony est doté d’une technologie où l’écran sert de caisse de résonance, ce qui permet d’écouter la télé même si elle n’a aucun haut-parleur intégré. Il n’a toutefois pas été possible d’en faire l’essai au CES, ce qui est peut-être un signe que les utilisateurs préféreront s’équiper d’une barre de son de toute façon.

Côté image, la qualité semblait au rendez-vous, notamment grâce à certains ajustements logiciels permettant par exemple d’améliorer l’image lorsque la source n’est pas d’une qualité optimale (ce qui arrive souvent).

Les télés OLED de Sony seront lancées en mars 2017, à un prix qui n’a pas encore été annoncé (comme la plupart des télés présentées ici, d’ailleurs).

Xiaomi Mi TV



Le fabricant de téléphones intelligents Xiaomi se lance dans les téléviseurs. Sa première création impressionne par sa minceur de 4,9 mm seulement, et devrait offrir un bon rapport qualité-prix, comme c’est généralement le cas pour les appareils de la compagnie.

La Mi TV ne sera pas lancée au Canada, mais j’en parle quand même, puisque Xiaomi a de grandes ambitions (et de grands moyens), et qu’il ne serait donc pas étonnant de voir ce joueur arriver sur le marché canadien d’ici quelques années. C’est à surveiller.