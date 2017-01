Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas se démarque souvent par le lancement de nouvelles technologies impressionnan­tes et par le dévoilement de concepts plus fous les uns que les autres. L’édition 2017 de cette grande foire de la technologie qui s’est terminée cette fin de semaine fait toutefois figure d’exception : ce sont souvent plutôt les technologies existantes, mais peaufinées, qui y ont été remarquées.

Meilleur «j’en veux un pour mon appartement»

LG Signature OLED TV W7

LG poursuit sa domination des téléviseurs au CES avec son nouveau Signature OLED W7, un écran 4K d’une épaisseur d’à peine 2,57 mm, qu’on doit poser au mur à l’aide d’un mécanisme aimanté. On aime son superbe design, mais aussi sa qualité d’image, qui profite des couleurs riches et des noirs profonds de la technologie OLED. La série Signature risque d’être trop chère pour la plupart des consommateurs (son prix exact n’a pas été annoncé), mais ceux-ci pourront profiter d’une qualité d’image similaire avec les modèles plus abordables, comme la série B7.

Meilleure «je veux la conduire maintenant »

BMW i avec HoloActive Touch

Les fabricants d’automobiles profitent depuis quelques années du CES pour présenter leurs concepts futuristes, dont certains éléments pourront se retrouver dans les voitures d’ici 5 à 15 ans. En offrant un concept où l’arrière d’un habitacle rappelle un salon (avec une véritable bibliothèque et une grande télé), où chaque passager peut écouter sa propre musique et où le pilote a droit à une interface holographique révolutionnaire, qui donne l’impression qu’on appuie sur de véritables boutons grâce à un système de haut-parleurs ultrasoniques (!), BMW est le fabricant qui a le mieux réussi à nous faire rêver en 2017.

Meilleur «ça sonne comme une tonne de briques»

Dolby Atmos

Le standard Dolby Atmos a été lancé dans certains cinémas en 2012, et s’il faut se fier au CES 2017, cette technologie audio pourrait rapidement se retrouver dans nos maisons également. Des barres de son, des ordinateurs et des téléphones, équipés de Dolby Atmos, parviennent à recréer un son ambiophonique particulièrement réussi, où les bruits semblent venir de toutes parts, que ce soit dans un film ou un jeu vidéo. Si la technologie est aussi efficace à la maison que dans les environnements contrôlés du CES, elle sera certainement à surveiller au cours des prochaines années.

Meilleure «méchante bonne idée»

Willow Breast Pump

Je ne suis pas un grand amateur des objets connectés, qui répondent trop souvent à un besoin inexistant ou qui ne sont que des gadgets pour paresseux n’ayant pas envie de se lever pour allumer les lumières du salon. La pompe pour allaitement Willow fait toutefois exception à la règle. Un objet bien conçu, silencieux, qui se place facilement dans le soutien-gorge, sans aucun fil, qui adapte sa succion pour une efficacité optimale et qui note la quantité de lait obtenue dans une application. Voilà qui risque de plaire à de nombreuses mères au moment de son lancement au printemps 2017, pour environ 570 $ la paire.

Meilleur «gadget pour impressionner mes collègues»

Moniteur Dell 8K

Le fabricant Dell compte doubler ses concurrents avec le lancement d’un nouveau moniteur professionnel de 32 po offrant une résolution 8K et plus d’un milliard de couleurs. La qualité d’image de l’écran est absolument exceptionnelle, et même en s’approchant à quelques centimètres, il est impossible d’y déceler quelque pixel que ce soit. Les photographes, les designers, les ingénieurs, les architectes et autres professionnels du genre pourront acheter cette petite merveille dès mars pour 4 999 $US, un prix malheureusement trop élevé pour les journalistes technos qui trouvent leur moniteur habituel bien terne depuis la fin du CES.