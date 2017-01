Apple a lancé aujourd’hui de nouvelles versions bêta pour ses systèmes d’exploitation iOS, macOS et tvOS. Voici quelques nouveautés à surveiller, qui seront offertes pour le grand public prochainement.

Les AirPods arrivent dans l’application Localiser mon iPhone

Les écouteurs sans fil sont l’un des nouveaux appareils les plus réussis d’Apple récemment, mais plusieurs personnes ont peur d’éventuellement perdre leurs AirPods à cause de leur petit format. La prochaine version d’iOS devrait corriger en partie ce problème, en permettant de retrouver les écouteurs à l’aide de l’application Localiser mon iPhone.

L’application pourra faire émettre un son par les écouteurs et afficher leur position en direct, ou encore le dernier endroit où ils ont été aperçus s’ils sont déchargés ou s’ils ne sont pas à proximité d’un appareil iOS.

CarPlay aide les conducteurs de voitures électriques

La bêta 1 d’iOS 10.3 offre aussi quelques améliorations pour l’interface CarPlay. La plus intéressante du lot est probablement l’ajout d’un outil dans Plans pour indiquer les bornes de recharge pour voitures électriques les plus près. On ignore toutefois encore quelles banques de données seront utilisées pour obtenir cette information, et donc si la fonctionnalité pourra être utilisée au Québec.

Un mode nocturne pour les ordinateurs Mac

Après l’iPhone et l’iPad, c’est autour des ordinateurs Mac de se doter d’un mode nocturne. Comme sur les appareils iOS, Night Shift pourra changer les couleurs de votre ordinateur automatiquement la nuit, afin d’afficher moins de couleur bleue et de prévenir la fatigue oculaire. Ceux qui ne veulent pas attendre pour la fonctionnalité peuvent évidemment télécharger F.lux dès maintenant, un logiciel qui permet aussi d’activer un mode nocturne sur son ordinateur.

Une meilleure intégration Siri

Apple promet quelques améliorations pour l’assistant Siri, tout particulièrement son outil pour développeurs SiriKit, qui permettra d’utiliser Siri avec des applications bancaires (pour payer ses comptes, par exemple) et d’intégrer Siri aux applications conçues pour l’Apple Watch.

Des outils pour faciliter le déploiement de l’Apple TV

Une dernière nouveauté dévoilée avec les nouvelles versions bêta des systèmes d’exploitation d’Apple mérite d’être mentionnée : la console Apple TV devrait être plus intéressante qu’auparavant pour les secteurs comme les hôtels, les entreprises et l’éducation, grâce à l’ajout d’outils pour gérer et déployer plusieurs appareils en même temps.

Un changement dont les propriétaires d’Apple TV ne pourront profiter à la maison, mais qui pourrait certainement aider la croissance de l’appareil à plus long terme.