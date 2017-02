Le tournoi Six Invitational, qui réunit les meilleurs joueurs au monde du jeu Rainbow Six Siege, débute aujourd’hui à Montréal, afin de marquer la fin de la première année de ce succès surprise d’Ubisoft Montréal. Retour sur une année que personne n’avait prévu.

Rainbow Six Siege est un jeu de tir tactique asymétrique, où les joueurs s’affrontent en ligne en situation de siège et incarnent des terroristes ou des agents de forces spéciales. Le jeu d’Ubisoft Montréal avait connu de bonnes critiques à son lancement, mais personne chez Ubisoft ou ailleurs n’avait prévu que le jeu ne connaitrait autant de succès. Alors que la popularité des jeux vidéo diminue généralement avec le temps, celle de Rainbow Six Siege ne cesse d’augmenter depuis son lancement.

« Nous avons un département qui analyse les comportements des joueurs chez Ubisoft Montréal, et très vite, nous nous sommes aperçus que le taux de rétention du jeu était anormal. Beaucoup plus de joueurs continuaient de jouer à Rainbow Six Siege après plusieurs mois qu’à n’importe quel autre jeu Ubisoft », explique Alexandre Rémy, directeur de la marque Rainbow Six chez Ubisoft Montréal.

Non seulement le nombre d’utilisateurs actifs par jour n’a pas commencé à diminuer six mois après le lancement de Rainbow Six Siege, mais il a même augmenté. « Pour nous, ça a été vraiment rassurant, se souvient Alexandre Rémy. Cela voulait dire que les choix que nous avions faits très tôt dans le développement par rapport au design du jeu étaient les bons. Nous voulions faire de Rainbow Six Siege un jeu auquel les joueurs pourraient jouer longtemps, et ça allait pouvoir être le cas, puisque la deuxième année du jeu était maintenant assurée. »

Rainbow Six Siege a vu le jour à la fin 2015, mais le jeu a beaucoup évolué depuis. Ubisoft Montréal a notamment ajouté du contenu comme de nouvelles cartes de de nouveaux personnages, et le studio a aussi amélioré la « santé » du jeu, pour qu’il soit de mieux en mieux adapté aux tournois en ligne et pour empêcher les joueurs de tricher.

Le contenu a été ajouté à Rainbow Six Siege d’une façon périodique, aux débuts des quatre « saisons » de cette première année, une stratégie qui s’est avérée payante pour Ubisoft. « Ces rendez-vous sont extrêmement puissants, juge Alexandre Rémy. Chaque nouvelle saison, nous avons obtenu de nouveaux joueurs et atteint un nouveau plateau. Ça envoie un message clair : on est là pour rester et les joueurs peuvent investir du temps dans Rainbow Six Siege sans craindre qu’on va les laisser tomber. »

Ces rendez-vous saisonniers et les efforts pour améliorer la santé du jeu afin d’en faire un titre le mieux adapté possible aux compétitions guideront d’ailleurs Ubisoft Montréal dans la seconde année de Rainbow Six Siege également, qui commencera ce mois-ci après la conclusion du tournoi Six Invitational.



Un événement à l’Usine C pour boucler la première année



Douze équipes de Rainbow Six Siege de partout dans le monde sont rassemblées à Montréal jusqu’à dimanche à l’occasion du tournoi Six Invitational, où 200 000 $ US en prix seront offerts.

« Les compétitions du genre sont essentielles pour nous », explique Alexandre Rémy. Non seulement celles-ci offrent une bonne visibilité au jeu, mais elles permettent aussi à Ubisoft Montréal de s’améliorer.

« Ce sont les meilleurs joueurs du monde qui poussent ton jeu dans ses extrêmes limites. Ce sont eux qui vont casser le jeu, le déformer et le tester d’une façon que personne ne l’avait fait auparavant. Ça nous force à nous dépasser et à l’améliorer, et tous les joueurs peuvent ensuite en bénéficier », estime le directeur de marque.

Tous les billets pour le tournoi Six Invitational ont été vendus, mais les amateurs du jeu peuvent suivre les parties en direct sur Twitch ou YouTube.