Même si le nouveau Flex 5000 de Sennheiser est une solution intéressante pour n’importe qui désirant écouter la télévision avec ses écouteurs filaires, l’adaptateur de la compagnie allemande devrait particulièrement intéresser ceux qui ont des problèmes d’auditions. Mise à l’essai.

Qu’est-ce que c’est?

Le Flex 5000 est un adaptateur qui permet d’écouter la télé jusqu’à 30 mètres de distance avec des écouteurs filaires. Le boitier principal, plat mais quand même assez gros, s’installe près du téléviseur, et peut être relié à la télé avec un fil audio 3.5 mm ou audio numérique.

Ce dernier transmet ensuite le son à un petit adaptateur, qui peut être pincé sur ses vêtements, et dans lequel il est possible de brancher des écouteurs réguliers. La technologie utilisée n’est pas le Bluetooth, mais une technologie propriétaire, qui offre une autonomie de 12 heures et une qualité audio sans perte. Lorsqu’on ferme la télé, on replace le petit adaptateur mobile sur le boitier pour le recharger.

L’appareil s’installe en quelques minutes, et est des plus simples à utiliser.

Intéressant pour ceux qui éprouvent des problèmes d’audition



Le Flex 5000 offre une bonne qualité sonore, et permet d’utiliser ses écouteurs filaires existants pour regarder la télé plutôt que de s’acheter une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. L’appareil pourrait être intéressant pour n’importe qui souhaitant regarder la télé sans déranger la maisonnée, mais c’est surtout pour les gens atteints d’un problème d’audition que celui-ci se distingue.

Que l’on ait de la difficulté à entendre certaines fréquences seulement, ou encore toute la gamme des fréquences, le Flex 5000 offre différentes fonctionnalités pour s’ajuster à notre audition.

Un mode permet ainsi d’augmenter le son des dialogues et de baisser les sons extrêmes (pour entendre les conversations sans que les explosions dans un film n’alertent les voisins ou brisent nos tympans déjà abimés), mais aussi de déplacer le son à gauche ou à droite.

Quelqu’un avec un problème dans une oreille seulement peut donc entendre convenablement, sans assourdir l’autre oreille.

Ici aussi, modifier le son est simple. L’ajustement par rapport aux fréquences se fait en appuyant sur l’adaptateur directement, afin de trouver le mode qui convient le plus à ses oreilles en fonction de chaque émission, et l’ajustement de la stéréophonie se fait avec deux gros boutons sur le boitier, puisqu’il s’agit normalement d’une modification qui se fait une fois seulement.

Même les moins technophiles pourront s’y retrouver.

Au Canada, une perte auditive dans au moins une oreille affecte 20% des adultes âgés de 19 à 79 ans, selon l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) de 2012 à 2013. Ce pourcentage augmente évidement avec l’âge, pour attendre 47% des adultes âgés de 60 à 79 ans. Notons que 70% des personnes atteintes d’un trouble auditif n’ont jamais été diagnostiqués.

Quelques considérations



Le Flex 5000 livre dans l’ensemble la marchandise. L’appareil est simple d’utilisation, un atout considérant son public cible qui ne sera pas nécessairement technophile, son autonomie et sa portée sont largement suffisantes et il offre une bonne qualité audio.

Pour un utilisateur régulier, il y a toutefois des façons beaucoup plus abordables d’écouter la télé sans fil.

Mon principal reproche est l’absence de sortie audio numérique. Le boitier ne peut pas en effet être simplement traversé par le signal, pour se rendre ensuite vers une barre de son, par exemple. Ce ne sera pas un inconvénient pour la majorité des gens, mais cela pourrait néanmoins poser problèmes dans certaines configurations.

Le Flex 5000 est vendu dès aujourd’hui pour environ 300$ au Canada.