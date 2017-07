Alors que Google a obtenu beaucoup d’attention au cours des derniers mois avec son système de routeurs en réseau maillé Google Wi-Fi, c’est plutôt TP-Link qui a lancé récemment l’un des appareils du genre les plus intéressants, le système Deco M5, qui se démarque par un antivirus conçu pour l’Internet des objets et un outil de contrôle parental complet. Mise à l’essai du plus familial des routeurs.

Un réseau maillé aussi bon que les autres

Depuis quelques mois, les fabricants de routeurs ont tous adopté une nouvelle technologie, les routeurs en réseau maillé (mesh networks, en anglais), qui permettent à plusieurs routeurs répartis dans une maison de créer un seul et unique réseau Wi-Fi, accessible de partout.

Cette technologie est franchement pratique. Elle permet d’utiliser deux ou trois bandes (2.4 GHz et 5 GHz) sans pour autant afficher plusieurs réseaux sur votre téléphone ou votre ordinateur, et elle permet de se déplacer d’un bout à l’autre de la maison tout en restant toujours connecté au meilleur routeur en fonction de notre emplacement. Bref, la connexion est toujours optimale, que l’on soit dans la cave ou dans le grenier (le Deco M5 offre une couverture allant jusqu’à 4500 pieds carrés, selon son fabricant).

Il y a bien des différences entre les modèles sur le marché, mais ceux-ci se ressemblent beaucoup plus qu’ils ne diffèrent. Le Deco M5 est facile à installer à l’aide d’une application mobile, mais les Linksys Venlop et Google Wi-Fi aussi, la vitesse obtenue est bonne à grandeur du réseau, chaque routeur possède deux ports Ethernet et, tout comme avec ses principaux concurrents, son design (qui ressemble à un détecteur de fumée) est plus joli que celui des routeurs traditionnels.

Techniquement, le TP-Link Deco M5 a quelques lacunes mineures – on ne peut accéder à ses paramètres sans une application mobile par exemple – mais il s’agit dans l’ensemble d’un bon routeur en réseau maillé, tout comme ses principaux concurrents. Notons que sa vitesse maximale est plus lente que le Linksys Venlop, mais à moins d’être doté d’une connexion Internet de 1 Gbps, vous ne devriez pas voir de différence.

Un antivirus pour l’Internet des objets

Le Deco M5 se démarque toutefois un peu plus des autres appareils sur le marché avec sa suite antivirus intégrée. Le routeur ne remplace pas un antivirus logiciel sur un ordinateur, mais il peut tout de même empêcher l’accès à des sites malicieux, bloquer des comportements suspects sur votre réseau (si un moniteur pour bébé aurait été piraté, par exemple) et mettre des objets connectés infectés en quarantaine.

L’antivirus fonctionne sans qu’on ne s’en rende compte, avec n’importe quel appareil et il est constamment mis à jour par Trend Micro, le partenaire de TP-Link qui offre le service.

Dans mes essais, le routeur m’a empêché d’accéder à des sites malicieux que j’ai tenté de visiter, et il a bloqué un balayage de port que j’ai réalisé avec un ordinateur dans le but de reproduire le comportement d’un objet infecté. L’ordinateur en question n’a toutefois pas été isolé du réseau, ce qui aurait dû être le cas.

Bref, le Deco M5 offre une certaine protection contre les attaques, ce qui est déjà mieux que les autres routeurs, mais celle-ci pourrait encore être améliorée. Notons que la suite antivirus est offerte gratuitement pour 3 ans seulement.

Un bon contrôle parental

TP-Link réussi toutefois mieux son coup avec son système de contrôle parental, qui m’est apparu bien plus complet que celui offert par le Google Wi-Fi, par exemple.

Le système de TP-Link permet ainsi de bloquer certains sites en fonction de l’âge de votre enfant, de restreindre l’accès à l’internet après une certaine heure et de limiter le temps d’accès quotidien à l’Internet. Chaque appareil sur le réseau peut être associé à un profil distinct, et il est possible d’indiquer des limites différentes la semaine et la fin de semaine.

La solution n’est pas aussi complète que certains services payants (il est impossible par exemple d’ajouter facilement du temps d’utilisation pour une soirée seulement, et les appareils utilisés par toute la famille sont plus difficiles à gérer), mais il en offre plus que la moyenne pour un service gratuit, et devrait répondre à la plupart des besoins des familles.

Le TP-Link Deco M5 offre quelques autres fonctionnalités, comme un rapport d’utilisation mensuel, la possibilité de prioriser certains usages, la mise à jour automatique et quelques paramètres de réseautique avancée. Il s’agit d’un excellent routeur pour la plupart des gens, surtout les familles. Comme c’est généralement le cas avec les réseaux maillés, le Deco M5 est toutefois assez cher, à 399$ pour un ensemble de trois unités.