« Mon copain s’est acheté une Apple Watch récemment, et je souhaite lui offrir un accessoire en cadeau. De quoi a-t-il besoin? » – Julie D., Montréal.

Aucun accessoire n’est réellement essentiel avec la montre connectée d’Apple. Alors que certains appareils peuvent néanmoins améliorer son utilisation dans certains cas, d’autres sont carrément inutiles. Les voici.

À considérer

Un chargeur digne de ce nom

L’Apple Watch est livrée par défaut avec un petit chargeur posé au bout d’un long fil. Le chargeur d’Apple est simple d’utilisation, mais n’a pas exactement bonne mine, avec la montre qui semble toujours traîner sur sa table de chevet. Un chargeur en bonne et due forme pourrait être à considérer.

Belkin fabrique par exemple la station de recharge PowerHouse (129$), qui occupe peu d’espace sur un bureau en plus de permettre de recharger à la fois son iPhone et son Apple Watch.

À noter, ceux qui ont déjà un chargeur pour iPhone ou qui ne souhaitent pas conserver leur téléphone près de leur lit peuvent quant à eux opter pour un chargeur pour l’Apple Watch seulement. Apple en vend un, mais des fabricants d’accessoires le font aussi pour beaucoup moins cher. Considérez alors l’acquisition d’un chargeur qui place la montre en position horizontale, puisque celle-ci activera alors son mode table de nuit, qui affiche l’heure en permanence.



Une pile pour le voyage

Je voyage beaucoup, je me suis donc équipé d’une pile pour mes déplacements. J’utilise personnellement la Kanex GoPower Watch (100$ US), qui offre jusqu’à six recharges pour la montre, ou un peu plus d’une recharge pour l’iPhone. Je m’en sers exclusivement pour la montre, ce qui me permet de trimbaler un chargeur de moins dans mes bagages et de la laisser à l’hôtel pendant la journée.

Notons qu’il existe plusieurs piles du genre sur le marché. Certains pourraient préférer une pile plus grosse, pour charger à la fois son iPhone et sa montre pour tout un week-end, ou encore plus petite.



Des bracelets variés

Le seul achat réellement essentiel pour l’Apple Watch est l’acquisition d’un nouveau bracelet, qui permet de modifier l’allure de sa montre au gré de ses envies.

Ici, les choix sont nombreux. Il existe des bracelets pour tous les goûts, en tous les matériaux et pour tous les prix.

Il s’agit d’une question toute personnelle. Je déteste par exemple les bracelets d’entrainement d’Apple, mais d’autres ne jurent que par ceux-ci. J’opte personnellement pour du cuir sur mon poignet, mais plusieurs considèrent qu’il s’agit d’un produit qui ne respire pas suffisamment. Bref, c’est une question de goût.

Quelques conseils pour l’achat d’un bracelet : si vous optez pour un bracelet d’Apple, ne tardez pas à acheter celui qui vous intéresse. Outre quelques exceptions, les bracelets officiels de l’Apple Watch sont souvent offerts pour une période de temps limitée. L’entreprise offre par exemple un bracelet à boucle classique de couleur Tournesol (209$) cet été, mais celui-ci ne devrait pas rester sur les tablettes pour bien longtemps. Même chose pour le bracelet multicolore en nylon Pride Edition (69$).

Plusieurs marques produisent aussi des bracelets plus abordables qu’Apple. Si un bracelet en faux cuir est probablement à éviter, d’autres en nylons et en matériaux moins nobles peuvent être à considérer, surtout dans le cas d’un agencement original, qui ne sera pas porté souvent.

Des écouteurs Bluetooth

Il est possible de téléverser de la musique sur sa montre directement et d’en profiter avec des écouteurs Bluetooth. Il s’agit d’une utilisation qui n’est sensée que pour la course à pied, puisqu’un iPhone est à proximité la plupart du temps de toute façon, et qu’il est plus facile de contrôler sa musique sur un gros écran.

Quelqu’un qui possède une Apple Watch devrait tout particulièrement apprécier les AirPods d’Apple (219$). Il s’agit plus d’un accessoire pour téléphone que pour Apple Watch directement, ceci dit.



Des accessoires pour la santé

Certains accessoires de santé peuvent être reliés directement à sa montre, comme des capteurs de rythme cardiaque et des balances connectées. Ici aussi, il s’agit souvent plus d’accessoires pour l’iPhone que l’Apple Watch, mais les coureurs et les nageurs, par exemple, pourraient être intéressés par un capteur de rythme cardiaque plus précis que celui de leur montre.

À éviter

Un étui protecteur

Il se vend de nombreux étuis protecteurs pour l’Apple Watch. Certains ne sont que des collants pour protéger l’écran, certains des contours de plastique pour éviter que le métal de la montre ne s’égratigne et d’autres de véritables boitiers qui entourent la montre.

L’Apple Watch est tout de même solide, et n’a pas besoin d’un boitier du genre. La montre d’Apple est de toute façon plus une question d’allure que d’utilité, et ces accessoires rendent rarement l’Apple Watch plus jolie.

Et pour les égratignures? Mieux vaut apprendre à vivre avec, comme on le fait déjà avec les montres régulières.

Un boitier de transport

Les voyageurs vont généralement se déplacer avec leur montre au poignet, un boitier de transport est donc d’une utilité limitée. Un accessoire du genre peut avoir son intérêt, mais il y a de meilleures façons d’investir son argent. Plusieurs items qu’on a sous la main à la maison peuvent facilement être reconvertis en boitier de transport de toute façon.