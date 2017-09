Mise à l’essai des nouvelles télévisions QLED de Samsung.

Ça joue dur dans le monde des téléviseurs. Alors que LG et Sony gagnent en popularité avec leurs écrans OLED, le géant Samsung réplique cette année avec sa gamme QLED, le nouveau nom de sa technologie d’écrans à boîtes quantiques. O et Q : deux petites lettres qui font un monde de différences.

Malgré un nouveau nom et un prix de détail suggéré de 8 000$ pour le modèle haut de gamme Q9F, les téléviseurs QLED n’utilisent pas une technologie d’écran complètement nouvelle. Ils représentent plutôt le summum des téléviseurs ACL, qui dominent le marché depuis plus d’une décennie.

Persévérer avec une technologie établie n’est pas forcément une mauvaise chose. Après des années d’innovations, Samsung a perfectionné les téléviseurs ACL comme aucun autre fabricant. Sans entrer dans les détails techniques des boîtes quantiques de nouvelle génération, notons que le Samsung Q9F testé ici offre une superbe qualité d’image. Les couleurs sont d’une richesse inégalée et la luminosité est impressionnante, ce qui est un atout considérable avec les films et les téléséries qui s’affichent au format 4K HDR (les créations originales de Netflix, par exemple).

Pour les jeux vidéo, le téléviseur offre aussi un temps de réponse minime, qui rend le joueur plus réactif. Si on se fie uniquement à l’image, l’offre de Samsung est excellente, cela ne fait aucun doute. Les appareils OLED offrent toutefois à plusieurs égards une meilleure qualité, surtout lorsqu’on analyse l’intensité des noirs. La technologie OLED permet en effet d’allumer ou d’éteindre indépendamment les millions de pixels qui composent l’écran, alors que les QLED sur le marché utilisent un système de rétroéclairage moins précis.

Chaque technologie a ses avantages, mais force est de constater que ceux de l’OLED touchent souvent un peu plus la cible.

Est-ce que la bataille est perdue pour le Q9F? Absolument pas, puisque les autres caractéristiques de l’appareil lui permettent de se démarquer. N’en déplaise aux puristes, la qualité d’image n’est qu’un des éléments à considérer au moment de l’achat d’un nouveau téléviseur (c’est d’autant plus vrai que le contenu diffusé par les câblodistributeurs ou obtenu sur l’internet n’est généralement pas de très bonne qualité de toute façon).

Un design à mettre au mur

Le design du téléviseur QLED Q9F de Samsung est minimaliste et franchement réussi, avec un tout petit cadre et un boîtier de métal solide. L’appareil est d’une épaisseur uniforme sur toute sa surface et peut être posé au mur pratiquement à plat. Ceux qui cherchent une télévision haut de gamme pour une installation du genre ne pourront pas demander mieux.

Il n’y a pas que l’allure de la télé qui en fait uen bon appareil à placer en hauteur : sa conception est aussi appropriée pour un tel usage. Les composantes électroniques et tous les ports de l’appareil sont ainsi regroupés dans un petit boîtier séparé de l’écran, ce qui est pratique pour installer un nouveau lecteur de disques Blu-ray ou une console, par exemple.

Les fonctions intelligentes du téléviseur sont quant à elles abouties (le système d’exploitation Tyzen vient même avec une suite antivirus!) et sa télécommande universelle est un modèle de simplicité, alors qu’on passe de la télé en direct à Netflix, puis à une Apple TV et à une Xbox comme si de rien n’était.

QLED ou OLED?

L’avenir des téléviseurs n’est pas tracé d’avance. La plupart s’entendent pour dire que la technologie OLED est celle de l’avenir, mais Samsung pourrait aussi améliorer ses appareils QLED jusqu’à en faire une option plus intéressante. Les deux familles pourraient coexister encore longtemps.

Que la technologie à l’origine du téléviseur Samsung QLED Q9F soit celle de l’avenir ou non n’est de toute façon pas d’une très grande importance. En effet, malgré quelques petits défauts, celui-ci représente dans l’ensemble ce qui se fait de mieux en ce moment. Si on est capable de se le permettre, évidemment.