Un téléphone qui n’a presque rien à envier aux meilleurs appareils sur le marché, mais qui n’est vendu qu’une fraction du prix : voilà ce que propose le nouveau OnePlus 5T, le téléphone qui offre le meilleur rapport qualité-prix sur le marché en ce moment.

Design et caractéristiques

OnePlus a considérablement changé l’allure de son téléphone phare depuis son prédécesseur lancé l’été dernier seulement, et l’entreprise chinoise adopte désormais un design similaire à celui des autres téléphones importants de 2017.

Son grand écran AMOLED de 6 pouces n’a pas la meilleure résolution sur le marché (1080 x 2160 pixels seulement, ce qui est assez petit pour sa taille), mais son ratio allongé de 18:9 est le même que la plupart des téléphones du moment, et son cadre est désormais petit, comme on peut l’espérer en 2017. Dans l’ensemble, ce n’est pas le plus joli des écrans, mais sa qualité est amplement suffisante, et elle le serait même avec un prix d’achat plus cher.

Le petit cadre du 5T a forcé OnePlus à déplacer son lecteur d’empreintes digitales à l’arrière du téléphone, comme avec les Google Pixel XL 2 et LG G6, par exemple. J’aime mieux à l’avant, mais il s’agit d’un compromis tout à fait acceptable pour pouvoir bénéficier d’un grand écran de six pouces sans que l’appareil soit trop long.

Le téléphone est d’une construction solide, tout en métal. Son design n’a pas la finesse esthétique des iPhone X et Samsung Galaxy S8, mais tous les critères requis pour un bon téléphone sont rassemblés. Attention par contre, le téléphone est mince, mais à 156,1 par 75 mm, il est parmi les plus gros sur le marché (probablement trop pour certains).

Côté caractéristiques, le OnePlus 5T est doté d’un puissant processeur Snapdragon 835, avec 6 ou 8 Go de mémoire vive selon le modèle (et 64 ou 128 Go d’espace). Celui-ci peut accepter deux cartes SIM à la fois, une option intéressante dans certains pays, mais moins utile au Canada.

Parmi les rares caractéristiques manquantes, notons que le OnePlus 5T n’offre pas de fente pour carte microSD (un détail) et qu’il n’est pas résistant à l’eau (ce qui n’est pas la fin du monde non plus).

Puissance et autonomie



Sans grande surprise, le OnePlus 5T est fluide et le demeure même avec les applications et les jeux les plus lourds offerts sur Android. Avec sa mémoire vive suffisante, il devrait d’ailleurs demeurer performant pour encore plusieurs années.

Le OnePlus 5T se démarque d’ailleurs particulièrement dans les tests benchmarks (pour ce que ça vaut), avec un impressionnant 3759 au Sling Shot Extreme de 3DMark et 1971/6686 au Geekbench, ce qui le place aisément dans le peloton de tête dans les deux cas.

Côté autonomie, le OnePlus 5T parvient aisément à compléter une journée chargée, mais pas beaucoup plus. Sa pile ne peut être remplacée, et elle est assez petite à 3300 mAh, mais avec la recharge rapide Dash Charge (de 0 à 50% en 25 minutes environ), on peut très bien vivre avec ce compromis.

Détail intéressant, le chargeur rapide est fourni avec le téléphone, ce qui n’est pas toujours le cas avec les autres fabricants (Apple, par exemple, ne fournit pas de chargeur rapide avec son iPhone X, malgré son prix de plus de 1300$).

Appareil photo



L’appareil photo du OnePlus 5T permet de prendre d’excellents clichés, mais il s’agit probablement du point où le téléphone laisse le plus à désirer par rapport à la concurrence.

Le flou artificiel du mode portrait – une caractéristique particulièrement populaire cette année – n’est pas à la hauteur de ce que les autres ont à offrir, tout particulièrement Google avec le Pixel 2 XL et Apple avec l’iPhone X. La définition de la zone floue est précise, mais l’effet est moins intense et un manque d’optimisation logicielle ou matérielle ralentit considérablement la prise de photo.

Alors que les fabricants optent généralement pour deux capteurs bien différents à l’arrière de leurs téléphones (un monochrome et un couleur, ou encore deux objectifs avec des angles différents), OnePlus a opté pour deux capteurs pratiquement identiques. C’est une opportunité ratée, qui limite ce que peuvent faire les photographes avec leur téléphone.

L’appareil photo du OnePlus 5T n’est toutefois pas mauvais pour autant. Les images sont en fait en belles, avec un beau flou (naturel) autour des sujets grâce à la grande ouverture F1.7 des deux objectifs arrière. Les photos sont claires, même à la noirceur, et le mode manuel de l’appareil photo est complet.

Force est toutefois de constater que OnePlus s’est amélioré moins rapidement que ses concurrents en 2017.

Un logiciel correct



Côté logiciel le OnePlus 5T est équipé d’Android 7.1.1 pour l’instant, mais une mise à jour vers Android Oreo devrait être publiée prochainement.

Les modifications apportées par OnePlus à son logiciel son correctes, mais aucune n’ajoute quoi que ce soit de réellement intéressant pour les utilisateurs. Il est par exemple possible de déverrouiller son téléphone avec son visage, mais la fonctionnalité rate souvent son coup, alors on utilise plutôt le lecteur d’empreintes digitales.

Malheureusement, le OnePlus 5T n’est pas compatible avec Project Treble, une nouvelle fonctionnalité de Google qui devrait permettre d’accélérer le déploiement des nouveautés logicielles d’Android. C’est dommage, mais plus ou moins étonnant, puisque Treble est encore très peu offert par les fabricants. Il faudra probablement attendre aux téléphones lancés en 2018 pour commencer à bénéficier de cette nouvelle approche pour les mises à jour d’Android.

Excellent prix, achat en ligne seulement



Comme avec ses prédécesseurs, le OnePlus 5T est un téléphone qui s’achète uniquement en ligne, et ce, à plein prix, soit 659$ ou 729$. C’est peu. Pour un téléphone équivalent, il faut de plus en plus payer de 900$ à 1000$, et même plus. Le seul appareil à s’approcher de ce prix est l’excellent Huawei P10 Plus, offert au Canada chez Rogers et Fido pour 750$.

En achetant un téléphone en ligne de la sorte, vous ne pourrez malheureusement pas bénéficier des rabais offerts par les opérateurs contre un contrat de deux ans, qui peuvent parfois s’avérer très avantageux. Vous aurez ceci dit accès à un forfait mensuel plus avantageux.

Bref, il faut être prêt à débourser un gros montant d’un coup. Ce n’est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais pour ceux qui souhaitent acheter leur téléphone de cette façon, vous ne trouverez pas de meilleur rapport qualité-prix ailleurs.