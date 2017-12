Plusieurs excellents gadgets ont été lancés cette année. Voici ceux qui ont séduit notre chroniqueur techno Maxime Johnson.

Amazon Kindle Oasis

Le marché des liseuses électroniques a beaucoup ralenti au cours des dernières années, mais leurs adeptes demeurent dévoués. De petits formats, des achats en ligne instantanés, un rétroéclairage subtil et la possibilité de grossir les caractères font des liseuses une solution de rechange franchement pratique par rapport aux livres traditionnels. La Kindle Oasis est (beaucoup) plus chère que la moyenne, mais c’est aussi l’une des plus agréables à utiliser, avec sa bonne taille et sa conception résistante à l’eau.

Prix: 389$

Joule

J’ai récemment louangé le thermocirculateur Joule pour la cuisson sous vide et mon enthousiasme ne faiblit pas. Parmi mes dernières expérimentations, notons une porchetta maison et un rôti de palette cuit comme un steak (assez gros pour trois personnes malgré son prix très raisonnable de 8$). Ceux qui aiment cuisiner et qui ont un petit côté scientifique vont en faire une obsession.

Prix: 229$

iPhone X

Le nouveau téléphone d’Apple atteint sa cible comme jamais auparavant. J’apprécie son design, tout particulièrement sa taille parfaite entre les mains, son joli écran OLED et son appareil photo double, qui prend de superbes clichés. Aucune des nouveautés de l’iPhone X n’est vraiment unique, mais le tout est supérieur à la somme de ses parties. Son prix est toutefois difficile à justifier.

Prix: 1319$ sans entente

Sphero R2-D2

Ce petit robot téléguidé à l’image de R2-D2 reproduit fidèlement les mouvements et les sons du célèbre droïde de Star Wars. Son intérêt réside toutefois dans la possibilité de le programmer, notamment avec le langage Swift d’Apple, ce qui transforme ce jouet en véritable outil d’apprentissage pour les jeunes et les moins jeunes.

Prix: 169$

Apple Watch 3

La montre connectée d’Apple est désormais dotée d’une connexion cellulaire et, surtout, de nouvelles fonctionnalités liées à la santé, ce qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour cet appareil. J’aime aussi ses interactions avec les autres appareils Apple, par exemple pour déverrouiller son Mac automatiquement. Oui, il s’agit encore d’un luxe, mais je m’y suis rapidement habitué.

Prix: à partir de 429$

Nintendo Switch

Après des années de vaches maigres, Nintendo est revenue en force en 2017 avec la Switch, une console portable qu’on peut aussi utiliser sur un téléviseur. Avec d’excellents jeux Nintendo et un portfolio de jeux tiers de plus en plus intéressants, Nintendo fait un véritable retour en force. La console de choix pour les familles.

Prix: 399$

Bose SoundLink Micro

Lancé sans tambours ni trompettes, le SoundLink Micro de Bose parvient à se distinguer dans un marché particulièrement chargé. J’aime sa puissance et sa qualité sonore pour sa (très) petite taille, de même que son design ingénieux qui permet de l’installer facilement à peu près n’importe où grâce à une sangle de caoutchouc. C’est le haut-parleur que j’emporterais pendant un long voyage.

Prix: 139$

Sonos One

Le fabricant Sonos produit les meilleurs haut-parleurs connectés sur le marché, et son nouveau Sonos One ne fait pas exception. Non seulement sa qualité sonore est excellente, mais on pourra bientôt s’en servir pour contrôler le Google Assistant et Alexa d’Amazon, en plus d’intégrer la technologie AirPlay d’Apple. Il aurait été difficile d’en obtenir plus.

Prix: 249$

Huawei P10 Plus

Un joli design en métal, un appareil photo double de qualité avec des objectifs Leica, de bonnes performances: le téléphone Huawei P10 Plus a tous les atouts des appareils Android haut de gamme plus connus, mais pour une fraction du prix. Il s’agit de ma plus grande surprise cette année. J’ai personnellement recommandé cet appareil à plusieurs amis qui cherchaient un bon téléphone abordable.

Prix: 749$ sans entente