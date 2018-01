Plusieurs ordinateurs portables seront dévoilés cette semaine à l’occasion du salon de l’électronique Consumer Electronic Show (CES), notamment certains appareils minces conçus pour les jeux vidéo qui profiteront d’un nouveau système sur puce d’Intel avec coeur graphique AMD. Tour d’horizon des nouveautés les plus intéressantes du salon.

Ce billet publié à la veille du salon sera mis à jour pendant la semaine, à mesure que des ordinateurs seront dévoilés au CES.

Un nouveau processeur Intel pour les ordinateurs portables de jeux vidéo



Le fabricant de processeurs Intel a profité du CES pour dévoiler les détails de ses nouveaux processeurs Intel Core G de 8ième génération, qui intègrent un coeur graphique développé non pas par Intel directement, mais par son grand rival AMD. Un partenariat étonnant, mais qui s’annonce franchement intéressant.

Jusqu’ici, les cartes graphiques mobiles NVIDIA ou AMD devaient être installées sur la carte-mère de l’ordinateur par les fabricants eux-mêmes, comme Asus, Dell, HP ou Microsoft. Une solution correcte, mais qui limitait l’optimisation possible et qui occupait beaucoup plus d’espace que nécessaire. Selon les estimations d’Intel, l’intégration du coeur graphique d’AMD Radeon RX Vega M GL à son système sur puce permettra aux fabricants d’économiser jusqu’à 3 pouces carrés d’espace sur la carte-mère, en plus d’être plus mince.

Parmi les autres avantages, notons que la composante utilisée pour relier la mémoire vive et le coeur graphique (pont EMIB pour les intimes) consomme moins d’énergie qu’une solution traditionnelle, et un nouveau système d’optimisation, l’Intel Dynamic Tuning, devrait rendre le tout beaucoup plus efficace.

En allouant l’énergie au processeur ou au coeur graphique au besoin, l’Intel Dynamic Tuning permet d’obtenir de meilleures performances, avec une plus faible enveloppe thermique. Les composantes pour refroidir le processeur peuvent donc être plus minces et la consommation d’énergie est réduite, ce qui permet de diminuer la taille de la pile tout en offrant une meilleure autonomie.

La comparaison entre un ordinateur de jeu équipé d’un processeur Core G avec un système équivalent d’il y a trois ans est d’ailleurs frappante. Pour un appareil doté d’un écran de 15,6 pouces, l’épaisseur devrait ainsi passer de 33 mm à 17 mm environ, le poids de 6 livres à 4,7 livres et l’autonomie de 4,7 heures à 9,3 heures, le tout en présentant une amélioration de performances de 1,6X à 3X selon les usages (et même de 6,7x pour le traitement vidéo).

Dans les exemples fournis à la presse par Intel, un système doté d’un processeur Core G avec graphiques Radeon RX Vega M GL atteint notamment un taux de rafraichissement de 46 images par seconde à Hitman (1080p, paramètres élevés), 36 images par seconde à Deux Ex : Mankind Divided et 47 images par seconde à Vermintide. Malheureusement, les performances ne seront toutefois pas suffisantes pour faire fonctionner un casque Oculus Rift (mais elles le seront pour un casque Windows Mixed Reality).

Il sera évidemment intéressant de voir les résultats pour des jeux qui n’ont pas été aussi bien optimisés pour les cartes graphiques AMD, ceci dit. On ignore aussi quels seront les effets des correctifs pour la faille de sécurité Meltdown sur les performances du système.

Dans l’ensemble, ce ne sont pas les meilleures performances qu’il soit possible d’obtenir à l’heure actuelle avec un ordinateur portatif. Certains modèles équipent d’ailleurs désormais des coeurs graphiques pleine puissance, mais ceux-ci sont plus gros et coûtent généralement assez cher. La technologie devrait toutefois convenir à ceux qui cherchent autant la puissance que la portativité, un compromis difficile à atteindre jusqu’ici. Outre le jeu, les créateurs qui effectuent du montage vidéo et du traitement de photo sur la route devraient aussi l’apprécier.

Côté technique, les processeurs offriront une cadence jusqu’à 4,1 GHz, 4 /8 coeurs et jusqu’à 8 Mo de cache, alors que les coeurs graphiques profiteront de 20 unités graphiques et de 4 Go de mémoire vive.

Il faudra attendre au printemps avant de pouvoir acheter les premiers ordinateurs dotés d’un processeur Core G de 8ième génération et d’en connaître le prix. Quelques modèles seront toutefois dévoilés lundi et mardi au CES.

En plus des ordinateurs portatifs, les nouveaux coeurs d’Intel seront aussi utilisés dans ses petits ordinateurs NUC. Contrairement aux ordinateurs portables, les ordinateurs NUC pourront pour leur part faire fonctionner un casque de réalité virtuelle haut de gamme comme l’Oculus Rift.

Nouveau Dell XPS 13

Dell se démarque depuis quelques années avec ses ordinateurs XPS 13, régulièrement classés parmi les meilleurs par la presse spécialisée.

Le dernier modèle, le XPS 13 2018 (photo qui illustre cet article) améliore la gamme de différentes façons, notamment avec un nouveau système de refroidissement, l’utilisation de plastique recyclé dans sa conception et, surtout, un écran 4K IPS de nouvelle génération avec 400 nits de luminosité. L’écran, qui sera offert seulement sur les modèles plus dispendieux, est particulièrement impressionnant.

Notons que celui-ci n’est pas doté des nouveaux processeurs G d’Intel, mais qu’il devrait tout de même être deux fois plus puissant que le XPS 13 d’il y a deux ans seulement dans certaines conditions.

Je n’ai toutefois eu que quelques moments avec l’appreil à la veille du CES. J’aurai l’occasion de le présenter plus en détail un peu plus tard cette semaine.

Ce billet est toujours en développement, et sera mis à jour à quelques reprises pendant la semaine lorsque j’aurai eu l’occasion d’essayer les ordinateurs portables du CES. En plus des premiers ordinateurs avec processeur Intel Core G, des ordinateurs Windows dotés de processeur ARM – à l’autre bout du spectre – devraient aussi faire leur apparition, ce qui devrait faire du CES 2018 le plus intéressant depuis plusieurs années pour ceux qui prévoient s’équiper d’un ordinateur.