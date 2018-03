L’arrivée d’Alexa au Canada donne une voix à Sonos.

Avec une bonne qualité sonore, un écosystème d’haut-parleurs variés et l’assistant vocal Alexa intégré, le Sonos One est le haut-parleur connecté le plus complet en ce moment, tant pour écouter de la musique que pour contrôler sa maison intelligente.

Le meilleur de la musique multipièce

Le fabricant Sonos domine depuis plusieurs années le marché de la musique multipièce. L’entreprise américaine n’a pas la taille des Apple, Google ou Samsung de ce monde, mais la qualité de ses appareils, leur design minimaliste et leur facilité d’utilisation touchent une corde sensible auprès des amateurs de musique.

Les haut-parleurs de Sonos se vendent en différents formats et communiquent entre eux par réseau Wi-Fi. Leur qualité sonore est excellente, mais c’est surtout leur simplicité et leur polyvalence qui a permis à l’entreprise de connaître autant de succès. Avec son téléphone intelligent, on fait jouer de la musique dans la pièce que l’on souhaite, à partir de la source musicale de son choix (MP3, disques vinyles dans certains cas, Apple Music, Spotify, etc.).

Le Sonos One est une version modifiée du Sonos Play:1 lancé il y a quelques années. C’est un appareil qui s’installe dans une pièce de taille petite ou moyenne, mais il est aussi possible de créer une paire stéréo avec deux unités dans un endroit plus grand.

Gage de qualité, ceux qui achètent un haut-parleur Sonos écoutent en moyenne plus de musique dans leur vie de tous les jours, et finissent généralement par se doter d’haut-parleurs supplémentaires pour leurs autres pièces.

Alexa arrive in english

Le Sonos One est en vente au Canada depuis quelques mois déjà, mais il a fallu attendre la fin février pour avoir droit à la mise à jour permettant de l’utiliser pour contrôler l’assistant vocal Alexa d’Amazon.

L’assistant, qui est offert en anglais seulement pour l’instant, est compatible avec des centaines d’objets connectés et d’applications Internet. On l’utilise pour allumer ses ampoules, pour connaître les dernières nouvelles et pour faire jouer une chanson à partir de Spotify. Le tout fonctionne bien, à condition de parler assez fort.

En attendant l’arrivée d’Alexa en français, il faut malheureusement parler au Sonos One dans la langue de Shakespeare. L’assistant comprend bien l’accent cassé québécois, mais demander de la musique francophone peut être compliqué. Il faut par exemple dire « Alexa, play Gene Leloup » pour entendre une pièce de Jean Leloup.

Un bon choix pour le futur

Qu’Alexa soit offert en anglais seulement est dommage, mais il ne faut pas laisser tomber le Sonos One pour autant. Un achat du genre se fait pour plusieurs années, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’Amazon ne traduise son assistant vocal (qui sera alors compatible en français avec le Sonos One).

Le haut-parleur connecté devrait d’ailleurs ajouter d’autres cordes à son arc au cours des prochains mois, avec la publication de mises à jour logicielles importantes. L’appareil pourra notamment contrôler le Google Assistant – la réponse de Google à Alexa –, ce qui permettra aux utilisateurs de choisir le service qui leur plait. Et à défaut de pouvoir interagir avec Siri, le Sonos One sera prochainement compatible avec la technologie AirPlay 2 d’Apple. Quelqu’un pourra donc parler à l’assistant d’Apple sur son iPhone pour écouter de la musique dans la pièce de son choix sur un haut-parleur Sonos.

Sonos est d’ailleurs l’un des fabricants avec la meilleure feuille de route par rapport aux mises à jour et au support de ses appareils, qui gagnent souvent des fonctionnalités plusieurs années après leur lancement. Ses haut-parleurs variés, comme le plus gros Play:5 et la barre de son PLAYBAR, font aussi en sorte qu’il est possible d’évoluer dans l’écosystème, afin d’étendre petit à petit la musique dans toute sa maison.

Acheter un haut-parleur intelligent est difficile. Le marché est jeune, on ignore comment il évoluera et prévoir ses besoins futurs est ardu. Dans ces conditions, la qualité, la polyvalence et les nouveautés à venir du Sonos One en font un excellent achat, tant aujourd’hui qu’à plus long terme.