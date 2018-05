LG a dévoilé aujourd’hui sans grandes surprises son nouveau téléphone intelligent phare, le LG G7 ThinQ. L’appareil se démarque notamment par quelques caractéristiques matérielles originales et un logiciel qui offre de bonnes améliorations par rapport à la version de base d’Android.

1 : Le LG G7 ThinkQ offre des caractéristiques sans compromis

Côté matériel, le LG G7 ThinQ ne surprend pas. L’appareil offre toutes les caractéristiques que l’on pourrait espérer d’un modèle haut de gamme en 2018, comme un écran allongé de 6,1 pouces avec de très minces rebords, un design résistant à l’eau, un puissant processeur Snapdragon 845 et suffisamment d’espace, avec une capacité interne de 64 Go et une fente pour carte microSD.

2 : LG mise sur une caméra à l’intelligence artificielle

L’appareil photo du LG G7 ThinkQ intègre désormais une fonctionnalité d’intelligence artificielle, qui reconnait automatiquement ce qui est photographié et ajuste les caractéristiques de la photo en conséquence. Un premier essai m’a semblé d’une efficacité correcte, mais il faudra attendre de l’essayer plus longtemps pour s’avoir s’il s’agit d’un gadget ou d’une nouveauté d’une réelle utilité.

3 : La caméra grand-angle est de retour (avec un bémol)

Les amateurs de l’entreprise seront heureux d’apprendre que la caméra grand-angle à l’arrière du téléphone est de retour. Celle-ci, pratique pour photographier un grand groupe ou un endroit étroit, vient toutefois avec un bémol important : l’angle de son objectif est moins grand qu’auparavant, passant de 120 à 107 degrés. Dommage. Le mode manuel de la caméra est aussi de retour, permettant de prendre des photos avec une exposition aussi longue que 30 secondes.

4 : LG adopte l’Assistant Google à bras ouverts

Alors que Samsung s’entête à imposer son assistant Bixby à ses consommateurs qui n’en veulent pas, LG adopte à bras ouverts l’Assistant Google. Celui-ci est capable de contrôler des caractéristiques spécifiques au G7 ThinkQ, le téléphone est équipé de microphones capables de reconnaître la commande « OK Google » à plus de cinq mètres de distance et un bouton dédié sur le côté du téléphone peut être utilisé pour allumer l’assistant ou lancer l’outil de reconnaissance d’image Google Lenses. Étonnamment, LG G7 ThinQ intègre en fait mieux l’Assistant Google que le Pixel 2 lui-même.

5 : C’est vous qui décidez de l’encoche

Alors que le concept d’encoche (cette zone noire au haut de l’écran où sont placés les différents capteurs des téléphones ) sur un téléphone était inconnu il y a un an à peine, l’arrivée de l’iPhone X d’Apple a changé la donne. Certains fabricants se vantent de leur encoche et d’autres se vantent de l’absence d’encoche, mais LG coupe la poire en deux, en offrant un ajustement logiciel pour afficher ou masquer cet élément.

6 : Le LG G7 ThinkQ sonne plus fort que tout autre téléphone

En augmentant la vibration du téléphone grâce à un haut-parleur plus imposant, le LG G7 ThinQ peut utiliser n’importe quelle surface sur lequel il est posé comme caisse de raisonnance. Le résultat est impressionnant, et le G7 ThinQ enterre constamment les autres téléphones autour de lui.

7: LG G7 ThinkQ mise sur l’audio haut de gamme

Le mode haut-parleur n’est pas la seule nouveauté audio du G7 ThinQ. L’appareil est aussi doté d’un convertisseur numérique-analogique de qualité, une caractéristique que l’on retrouve normalement dans la gamme V du fabricant. Pour profiter du son supérieur, il faut toutefois utiliser des écouteurs filaires.

8 : L’écran est doté d’une luminosité exceptionnelle

Le LG G7 ThinQ est doté d’un écran d’une luminosité de 1000 nits, soit près du double de l’écran du G6 avant lui. Détail intéressant, on atteint cette brillance en activant un mode « luminosité renforcée » temporaire, qui nous permet par exemple de lire un courriel en plein soleil sans vider la pile de son téléphone ou user l’écran. Sans ce mode, le G7 ThinQ est plutôt doté d’une luminosité tout de même très respectable de 600 nits.

9 : LG compte améliorer l’appareil avec des mises à jour logicielles

LG a mentionné dans une conférence de presse mercredi que le successeur du G7 ThinkQ pourrait prendre plus longtemps que d’habitude avant d’être lancé. L’entreprise promet en effet de fournir des améliorations logicielles indépendamment des nouveautés Android, ce qui devrait permettre à son appareil phare d’évoluer avec le temps. Si LG respecte sa promesse, il s’agit là d’un excellente nouvelle.

10 : Le LG G7 ThinQ sera lancé au Canada le 1er juin

Il faudra encore attendre un mois avant de mettre la main sur le G7 ThinQ. L’appareil sera lancé le 1er juin chez Bell, Rogers, Telus et leurs marques affiliées pour un prix qui n’a pas encore été annoncé.