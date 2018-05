Dans une industrie où les appareils électroniques quittent généralement les tablettes après quelques saisons, le casque Porta Pro de Koss fait figure d’exception. Grâce à son allure originale, son prix abordable et sa bonne qualité sonore, cette anomalie continue de connaître du succès 34 ans après son lancement. Après avoir accompagné les Walkman, Discman et iPod, une nouvelle version sans fil s’attaque maintenant aux téléphones intelligents. Mise à l’essai d’écouteurs alliant un design de 1984 et des technologies de 2018.

J’ai toujours eu une vague connaissance des Porta Pro de Koss, mais j’ai vraiment compris l’importance de ces écouteurs il y a un peu plus de 10 ans seulement. Pendant que je testais l’un des premiers casques Beats pour un article, un ami croisé dans l’autobus s’était donné pour mission de me convaincre que ses vieux Koss étaient non seulement supérieurs aux gros écouteurs Beats, mais qu’ils représentaient en fait le meilleur choix sur le marché, toutes catégories confondues.

L’ami en question n’est pas un hispster simplement intéressé à l’allure rétro des Porta Pro – une clientèle importante pour la marque depuis la dernière décennie. Son argumentaire se base plutôt sur leur qualité sonore impressionnante pour un casque de 55$, sur leur design pliable et assez petit pour une poche de veston, sur leur confort et leur garantie à vie, qui permet encore aujourd’hui d’échanger un Porta Pro brisé, peu importe sa date d’achat (une garantie dont l’ami a profité plusieurs fois au fil des ans).

Les amateurs des écouteurs Porta Pro sont des passionnés, et ceux-ci seront heureux d’apprendre que les principales forces de l’appareil original sont de retour dans cette nouvelle mouture sans fil. Au-delà du design, le son du casque de Koss – désormais vendu 100$ – est aussi pratiquement identique à celui de son prédécesseur, avec une prédominance marquée pour les fréquences moyennes et une bonne présence pour les basses plus élevées. Les fréquences aigües tombent pour leur part toujours un peu à plat, mais l’ensemble est tout de même chaleureux.

Alors que les écouteurs modernes misent souvent sur des matériaux nobles et une finition solide, les Porta Pro Wireless intègrent plutôt les mêmes composantes abordables et fragiles qu’auparavant: boitier de plastique, petite bande de métal mince, oreillettes de mousse qui se désintègre avec le temps (mais qui est facilement remplaçable). Pourtant, une fois sur notre tête, les écouteurs sont parmi les plus confortables sur le marché. Leur légèreté est exceptionnelle et leur mécanisme tient fortement en place, sans nous serrer pour autant. Le genre de casque que l’on oublie pendant des heures sur notre tête.

Quelques défauts du Porta Pro original ont aussi été transférés au nouveau modèle. Les autres peuvent entendre ce qu’on écoute si le volume est élevé et le casque laisse pénétrer le son ambiant si le volume est bas. J’aime personnellement garder un contact avec le monde extérieur, mais d’autres souhaitent au contraire s’isoler. C’est donc un pensez-y bien.

Une modernisation modeste



L’édition sans fil des Porta Pro est dotée d’un petit câble qui relie les deux oreillettes. Celui-ci est équipé d’un côté du microphone et d’une télécommande, et de l’autre d’une pile suffisante pour atteindre 12 heures d’autonomie sur une seule charge.

La configuration n’est pas la plus belle qui soit, mais bien honnêtement, le design rétro des Porta Pro attire tellement le regard qu’on ne s’en rend pas vraiment compte. Je regrette toutefois un peu plus la présence d’une grosse lumière bleue sur la télécommande (très moyenne d’ailleurs), qui clignote en tout temps pour indiquer qu’ils fonctionnent. Je m’en serais passé.

Côté technologique, les écouteurs offrent la connectivité Bluetooth 4.1 avec aptX, mais ne peuvent être reliés qu’à un seul appareil à la fois, ce qui pourrait s’avérer un inconvénient pour certains. Malheureusement, l’ajout de composantes technologiques qui ont tendance à flancher avec le temps a aussi forcé Koss à abandonner la garantie à vie de ses écouteurs, qui sont plutôt garantis pour 1 an seulement. Dommage.

Les Porta Pro Wireless de Koss offrent encore un bon rapport qualité-prix, mais leurs quelques faiblesses les font tomber de leur piédestal. Les excellents écouteurs de 1984 ne sont que corrects en 2018. Espérons maintenant que leurs nouveaux défauts seront corrigés avant 2052.