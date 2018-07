Le fabricant de téléphones intelligents OnePlus a l’habitude de proposer des produits haut de gamme à petits prix. Ses nouveaux écouteurs Bluetooth Bullets Wireless ne font pas exception.

Pendant qu’Apple vend ses AirPods comme des petits pains chauds aux propriétaires d’iPhone, aucune marque d’écouteurs ne s’est imposée de la sorte du côté des appareils Android. Plusieurs modèles connaissent un certain succès, mais trop de compromis ou un prix trop élevé nuisent à leur adoption.

Les nouveaux Bullets Wireless tentent de corriger la situation en offrant le meilleur des deux mondes. Côté prix, c’est un succès. À 99,99$, les écouteurs sont moins chers que les AirPods d’Apple et Pixel Buds de Google (219$),ou même que les Jaybird X3, pourtant plus abordables que la moyenne à 129,99$.

Pour la qualité, le verdict est plus nuancé. Les Bullets Wireless sont par exemple loin d’avoir la petitesse des AirPods, surtout à cause du câble épais qui les relie, mais leur format devrait quand même convenir à la très grande majorité des utilisateurs. Leur pochette de silicone rouge est moins jolie que celle qui accompagne les Pixel Buds, mais elle tient tout de même bien dans une poche.

Dans l’oreille, l’écouteur est confortable, même après plusieurs heures, et il tient fermement en place. Grâce au fil solide qui est posé sur nos épaules, il n’y a presque aucune tension pour faire sortir l’oreillette. Celle-ci est indélogeable, même durant un entraînement intense (ils résistent d’ailleurs à la sueur) ou quand on remue la tête pendant une chanson rock des années 1980.

Les oreillettes sont aimantées, ce qui permet de les refermer plus facilement sur elles-mêmes lorsqu’on ne les utilise plus. Lorsque ce mécanisme est activé, les écouteurs sont mis en veille, ce qui simplifie leur utilisation de tous les jours.

Malheureusement, l’aimant n’est pas des plus puissants, et il arrive que les écouteurs s’activent par accident lorsqu’on les range dans leur pochette, ce qui peut vider la pile et compliquer la situation lorsqu’on tente de répondre au téléphone sans comprendre pourquoi aucun son ne sort de l’appareil mobile.

Bref, le mécanisme de détection de proximité des AirPods d’Apple est beaucoup plus efficace. Cela dit, le magnétisme des Bullets Wireless est tout de même préférable à une activation avec un bouton, ce qui en fait d’ailleurs un appareil beaucoup plus agréable à utiliser que la grande majorité des écouteurs sur le marché.

L’autonomie des écouteurs est quant à elle plus que respectable, avec huit heures sur une seule charge. Leur étui ne permet pas de les recharger automatiquement comme les modèles d’Apple et de Google, mais 10 minutes de recharge avec le petit câble USB-C fourni permettent de prolonger leur autonomie de 5 heures.

Visuellement, les oreillettes elles-mêmes sont subtiles, et on apprécie les accents rouges ajoutés au boîtier noir. Leur gros câble se fait toutefois un peu trop remarquer. Les designers de OnePlus ne marquent donc pas de points, mais ils n’en perdent pas non plus.

Une qualité sonore convenable

Côté qualité sonore, celle-ci est correcte. Les fréquences basses sont bien présentes, mais ne débalancent pas l’expérience pour autant. Le son manque un peu de richesse dans l’ensemble, mais pas plus que les autres appareils du genre. Pour les plus technophiles, notons que l’appareil est compatible avec la plupart des standards Bluetooth, comme aptX.

Le volume est pour sa part fort. Même les habitués des salles de spectacle ne devraient pas dépasser les 75% de la puissance. Les oreillettes masquent d’ailleurs assez bien les sons ambiants, ce qui contribue à rendre le volume encore plus impressionnant.

Dans l’ensemble, les Bullets Wireless de OnePlus sont de très bons écouteurs. Ils n’ont pas la convivialité des AirPods pour les utilisateurs d’iPhone, mais il s’agit d’une bonne solution de rechange pour ceux qui ont un budget plus limité. Pour les propriétaires d’un téléphone Android, il s’agit d’un choix à considérer sérieusement, puisqu’ils sont moins chers et d’une meilleure qualité que la majorité des petits écouteurs sans fil.