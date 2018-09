Le salon de l’électronique IFA ouvrait officiellement ses portes hier à Berlin. Voici dix coups de coeur découverts lors de cet événement de plus en plus important dans l’industrie, l’équivalent européen du Consumer Electronic Show (CES).

LG CLOi SuitBot

Le LG CLOi SuitBot (image ci-haut) est un véritable exosquelette qui peut permettre de rester debout pendant des heures et d’effectuer des tâches difficiles malgré nos problèmes aux jambes. L’appareil ne permet pas encore de transporter des objets avec une force surhumaine, puisqu’il ne couvre que la partie inférieure du corps, mais LG travaillerait déjà à son successeur, un habit robotique plus complet capable de transformer son occupant en véritable machine humaine, des pieds aux bras. À surveiller dans un entrepôt près de chez-vous!

Acer Predator Thronos

Le fabricant d’ordinateurs Acer a dévoilé un gadget à faire baver au salon IFA 2018 : une sorte de cocon géant qui place le joueur en position presque couchée, avec trois moniteur devant lui. L’appareil est impressionnant avec sa taille assez imposante pour nécessiter sa propre pièce et ses différents mécanismes motorisés qui permettent d’ouvrir automatiquement le Thonos lorsque l’on souhaite y entrer.L’appareil pourrait bien être au sommet de la liste de cadeaux des joueurs riches lorsqu’il sera lancé, à une date qui n’a pas encore été annoncée.

Sennheiser Momentum True Wireless

Le fabricant audio allemand Sennheiser a finalement dévoilé sa réponse aux populaires AirPods d’Apple. Ses premiers écouteurs complètement sans fil se démarquent par une bonne qualité audio et un mécanisme antibruit efficace, qui peut aussi amplifier les paroles de ceux qui nous parlent. Son autonomie est correcte, à 4 heures pour les écouteurs et 8 heures de plus dans le chargeur, mais les gestuelles pour contrôler la musique et ses appels sont complexes. Ceux-ci seront vendus prochainement pour environ 300$ US.

Bang & Olufsen Beosound Edge

La marque danoise Bang & Olufsen n’a pas peur des designs audacieux, comme le prouve son dernier haut-parleur, une immense pastille pouvant être posée au mur ou encore au sol. Lorsqu’il est par terre, il suffit de rouler légèrement le Edge dans un sens ou dans l’autre pour monter ou baisser le volume. Le haut-parleur est puissant et d’une excellente qualité, ce à quoi on peut évidemment s’attendre d’un appareil de 3500$ US. Notons qu’il n’intègre aucun assistant vocal, une fonctionnalité réservée pour l’instant à d’autres modèles de l’entreprise, mais que la présence de microphones pourrait permettre à B&O d’en ajouter plus tard grâce à une mise à jour logicielle.

Lenovo Yoga Book

L’ordinateur le plus curieux du IFA 2018 est le Yoga Book de Lenovo, un appareil mince, qui est doté non pas d’un clavier QWERTY, mais d’un grand écran tactile à l’encre électronique. Ce dernier peut être utilisé pour taper sur un clavier virtuel, pour dessiner avec un stylet ou pour lire des livres et des présentations sans se fatiguer les yeux. Il s’agit d’un produit de niche, qui sera probablement plus utilisé comme un ordinateur secondaire. L’appareil sera offert prochainement à partir de 999$.

Sony Xperia XZ3

Le nouveau téléphone phare de Sony a le potentiel d’être son meilleur vendeur depuis des années. Le XZ3 offre des caractéristiques qui rappellent le Samsung Galaxy S9, et son design est (finalement) moins carré qu’à l’habitude, ce qui lui confère une meilleure prise en main. Le résultat est un téléphone qui se démarque moins des autres, sauf peut-être par son écran OLED particulièrement joli, mais qui semble aussi une solution de rechange intéressante aux autres modèles haut de gamme sur le marché. Malheureusement, Sony ne prévoit pas lancer l’appareil au Canada pour l’instant. .

Samsung QLED 8K

Oubliez la télé 4K : les écrans du futur afficheront une résolution quatre fois plus précise qu’à l’heure actuelle, connue sous le nom de 8K. LG et Samsung ont présenté leurs premières télés 8K au salon IFA. Le modèle de LG était plus près du prototype que d’un modèle commercialisable, mais les télés QLED 8K de Samsung seront quant à elles lancées dès novembre cette année, à partir de 4999 euros (aucun prix canadien n’a été annoncé pour l’instant). Il faudra évidemment patienter encore plus avant que du contenu 8K soit offert.

Dell Ultrathin S2719DC USB-C

Difficile de s’émerveiller pour un moniteur d’ordinateur. Le nouvel écran Ultrathin S2719DC de 27 pouces de Dell a pourtant capté l’attention au salon IFA. Celui-ci peut être relié à son ordinateur avec un seul câble USB-C, qui transfert à la fois l’image, les données (pour ses différents ports USB) et l’électricité. Le résultat est quand même élégant. Seul point négatif, il n’offre que 45 watts pour la recharge des ordinateurs. C’est suffisant pour un appareil qui consomme peu d’énergie comme le Dell XPS 13, mais pas pour un modèle conçu pour le jeu vidéo, par exemple. Le moniteur sera lancé le 20 septembre pour 549$ US.

Panasonic Croustina

De nombreux électroménagers sont traditionnellement présentés au salon IFA. Cette année, l’un de ceux qui a capté mon attention est le four à pain Croustina de Panasonic. Contrairement aux autres appareils du genre, celui-ci pétrit la pâte d’une façon plus naturelle, et il ajuste le temps de levée en fonction des conditions extérieures. Le four est gros considérant la taille des miches qui en sortent, mais le pain est doté d’une croute convenable et le résultat est quand même plutôt convainquant. Le four à pain Croustina sera lancé au cours des prochaines semaines pour 299 euros (prix canadien à déterminer).

Acer Swift 7

Il était impossible de prendre l’Acer Swift 7 en photo, il faudra donc me croire sur parole, mais le nouvel ordinateur portatif haut de gamme de l’entreprise taïwanaise est franchement impressionnant, avec un boitier à peine plus gros que son écran de 14 pouces lui-même. Les cadres autour de tous les moniteurs d’ordinateurs étaient minuscules au salon IFA, mais Acer pousse la donne encore plus, au point d’avoir été forcé de placer la caméra juste au haut du clavier. On ignore pour l’instant ses caractéristiques finales, mis à part qu’il devrait être doté d’un processeur Intel Core de huitième génération (Whiskey Lake). On devrait en savoir plus (ainsi que voir son design final) au CES en janvier prochain.

Logitech MX Vertical

En prime, un onzième gadget, la souris verticale Logitech MX, qui a été dévoilée il y a quelques mois déjà, mais que j’ai eu la chance d’essayer pour la première fois au salon IFA. Il faut vraiment essayer cette curieuse souris pour réellement comprendre son intérêt. Sa forme ergonomique inhabituelle permet de s’en servir en tenant sa main dans une position complètement naturelle, sans qu’aucun muscle ne soit étiré ou contracté. Utiliser une souris à la verticale demande un certain ajustement, puisque l’on clique dans les airs et nos vers la table, mais Logitech affirme que l’on retrouve notre habileté après quelques heures d’utilisation seulement. Voilà qui est prometteur, surtout quand on sait que 12% des utilisateurs de souris éprouvent quotidiennement des douleurs au poignet. La souris est offerte dès maintenant pour 129$.