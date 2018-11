Votre téléphone est mis à jour, votre téléviseur est mis à jour et votre ordinateur est mis à jour. Voilà la réalité des produits électroniques modernes. Maintenant que les automobiles sont dotées de systèmes intelligents et d’écrans multiples, pourquoi n’en serait-il pas de même pour eux? C’est peut-être ce qu’il sera bientôt possible de faire à bord des véhicules BMW, grâce au système iDrive 7, qui équipera les modèles 2019 du constructeur allemand.

Voilà plus de 15 ans que BMW offre son système d’infodivertissement iDrive. Alors que les nouvelles versions du système étaient auparavant en service pendant plusieurs années (iDrive 4 a été lancé en 2008, alors que son successeur iDrive 5 a vu le jour en 2016 seulement), le logiciel a désormais droit à des refontes plus rapide. Après iDrive 5 en 2016, BMW a lancé iDrive 6 en 2017 et lance maintenant iDrive 7 en 2018.

« C’est ce que les gens connaissent avec leur téléphone, et ils s’attendent maintenant à ça pour leur voiture également », explique Shawn Stephens, gestionnaire national des systèmes après-vente, de la stratégie et de la planification chez BMW Canada.

L’arrivée de nouveaux systèmes tous les ans ne signifie toutefois pas que les conducteurs pourront tous en profiter. Le propriétaire d’une BMW dotée d’iDrive 5 ne pourra en effet pas mettre son système à jour vers iDrive 6, tout comme ceux dotés d’iDrive 6 ne pourront pas le mettre à jour vers iDrive 7.

La chose pourrait toutefois bientôt changer.

« Pour la première fois avec iDrive 7, nous avons la capacité de mettre le logiciel à jour, soit avec une connexion sans fil ou à l’aide d’un téléphone intelligent », explique Shawn Stephens, rencontré lors de la présentation à Montréal des nouvelles BMW x7 et Série 8 avant leur dévoilement cette semaine au salon de l’auto de Los Angeles.

BMW n’a pas confirmé officiellement que les propriétaires d’un véhicule avec iDrive 7 pourront le mettre à jour vers iDrive 8 à une date ultérieure, mais la possibilité technique est là, et il serait étonnant que l’entreprise n’en profite pas.

Une nouvelle interface personnalisable



En attendant une éventuelle mise à jour, iDrive 7 offre plusieurs nouveautés intéressantes par rapport à ses prédécesseurs, dont les propriétaires de BMW 2019 pourront utiliser dès maintenant.

Le système affiche notamment une nouvelle interface, où plusieurs fenêtres pouvant être défilées sont composées de mini applications personnalisables. Chaque tuile peut être sélectionnée et remplacée facilement au besoin. Le conducteur peut ainsi choisir d’avoir une fenêtre de navigation à gauche, puis la musique et le contrôle de la température à droite, ou encore une horloge à gauche, et la météo extérieure et les dernières informations à droite.

iDrive 7 offre en effet des actualités, qui s’affichent textuellement lorsque le véhicule est arrêté, et qui peuvent être lues à haute voix par le système lorsqu’il est en marche. Au Québec, le système présente les nouvelles de Radio-Canada en français, et de CBC en anglais.

Détail intéressant, le système sauvegarde aussi désormais les paramètres de l’utilisateur dans un compte en ligne. Lorsqu’un propriétaire de BMW change de voiture, la position de son siège, la climatisation, la radio et les autres informations du genre seront automatiquement transférées.

Et qui sait, peut-être que d‘autres fonctionnalités seront offertes éventuellement, maintenant que le système a la capacité d’évoluer avec le temps.