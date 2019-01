Le fabricant ASUS nous a habitué à des designs éclatés au cours des dernières années, et son nouveau ROG Mothership repousse encore une fois les limites. Avec ses performances sans compromis et son design conçu pour les joueurs sérieux, l’appareil pourrait bien être la solution de rechange la plus intéressante à ce jour à un PC de bureau conçu pour le jeu.

ASUS présente pour la première fois le ROG Mothership cette semaine à l’occasion du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas. Lorsqu’il est refermé, l’appareil ressemble simplement à un gros ordinateur portatif du début des années 2000, mais les designers de l’entreprise ont en fait complètement repensé le design d’un ordinateur pour joueurs.

En l’ouvrant, le clavier est en effet la partie mince de l’appareil, alors que les composantes principales de l’ordinateur sont placées derrière son grand écran de 17,3 pouces (FHD avec G-SYNC et un taux de rafraichissement de 144 MHz), à la manière d’un ordinateur de bureau. Pour soutenir son poids de plus de 4 kilos, un pied amovible retient solidement le tout à l’arrière.

La position de l’ordinateur permet notamment d’améliorer son aération, ce qui explique qu’ASUS ait été capable d’équiper la bête d’un puissant processeur Core i9-8950HK, de trois disques SSD en configuration RAID 0 et surtout d’une toute nouvelle carte graphique RTX 2080 de NVIDIA. L’ordinateur devrait être capable de faire rouler les jeux les plus lourds, avec les graphiques au maximum sans aucun problème.

Le positionnement des composantes dans l’écran a aussi un autre avantage : il a permis à ASUS de créer un clavier détachable, qui peut être retiré de l’ordinateur et replié sur lui-même.

Une idée étrange, inspirée de joueurs eux-même, qui préfèrent souvent jouer avec leur clavier dans un léger angle, et être plus près de leur écran. Ceci permet aussi aux joueurs de jouer avec leur propre clavier préféré, sans pour autant être placés loin devant leur écran comme c’est le cas actuellement.

L’idée ne risque pas de faire des petits dans les ordinateurs portatifs réguliers, notamment parce que le design ne permet pas de jouer avec le PC sur ses genoux (ASUS n’utilise d’ailleurs pas l’expression laptop dans sa mise en marché en anglais).

L’ASUS ROG Mothership sera lancé au second trimestre de 2019, pour un prix qui n’a pas encore été annoncé. Il s’agit d’un produit de niche, qui devrait quand même séduire les joueurs qui doivent souvent trimbaler leur matériel et qui ne veulent pas faire de compromis dans leur expérience de jeu pour autant.