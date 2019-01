Le Consumer Electronics Show (CES) a officiellement pris fin vendredi à Las Vegas. Voici mes produits technos préférés parmi les dizaines de milliers présentés au cours de la dernière semaine.

Télévision

LG Signature Rollable OLED

Impossible de passer au côté de la télé déroulable de LG au CES 2019, sans aucun doute l’attraction la plus populaire cette année. L’appareil qui sera lancé plus tard en 2019 offre une qualité d’image exceptionnelle grâce à sa dalle OLED de 65 pouces, et sa technologie qui permet de rouler l’écran dans sa base pour le cacher pourrait permettre à leurs propriétaires de complètement repenser le design de leur salon. C’est à voir.

Kickstarter

Fromaggio

Fromaggio est un appareil dans lequel on ajoute simplement du lait, des enzymes et du sel pour faire à la maison le fromage de son choix. Et le résultat est impressionnant. Le Compte vieilli 12 mois, le brie et le fromage de chèvre que j’ai mangé étaient tous savoureux, avec une texture quand même près du produit original et une astringence à point. J’ai d’ailleurs envie de financer la campagne Kickstarter prévue du Fromaggio, même si l’appareil présenté au CES n’était qu’à l’état de prototype et qu’un modèle commercial semble encore très loin.

Alimentation

Impossible Burger 2.0

Impossible Foods a profité du CES pour lancer la version 2.0 de son burger à base de fausse viande végétale. Le résultat est impressionnant. L’allure de la boulette qui saigne sur le grill, la texture équivalent à un boeuf haché grossièrement, le goût authentique : le hamburger végétarien d’Impossible Foods rivalise facilement avec les burgers de viande commerciale, tout en étant meilleur pour notre santé et pour l’environnement.

Ordinateur

Alienware m51

L’ordinateur pour jeux vidéo Alienware m51 est le premier ordinateur portatif pour joueurs à permettre de remplacer ses pièces, comme son processeur et sa carte graphique. L’idée me séduit, mais il y a quand même quelques bémols à soulever : Intel change régulièrement les jeux de puces associés à ses processeurs, il est ainsi plus difficile qu’auparavant de mettre cette pièce à jour sans aussi changer la carte-mère (ce qui est impossible ici). Les cartes graphiques seront quant à elles produites par Dell directement, puisque l’entreprise a dû créer son propre format pour celles-ci. Le remplacement de la carte graphique pourrait ainsi s’avérer chère.

Services

iTunes sur les télés Samsung

Parfois, de petites choses sont très évocatrices. Les télés de quelques fabricants seront équipées en 2019 du protocole AirPlay 2 (pour lire une vidéo de son téléphone sur un plus grand écran, par exemple), et celles de Samsung auront en plus droit à la boutique iTunes pour acheter et louer des films et des séries télé, et probablement accéder au concurrent de Netflix que l’entreprise prévoit lancer cette année. Après l’arrivée d’Apple Music sur Alexa le mois dernier, cette ouverture d’Apple représente une excellente nouvelle, puisque l’entreprise nous a surtout habitués à des écosystèmes fermés.

Plein air

LYNQ

LYNQ est une puce GPS archi simple, qui fonctionne sans connexion Internet et qui permet de savoir dans quelle direction se retrouve un point d’accueil ou dans quelle direction se retrouve un ami qui possède également un appareil LYNQ. Le gadget est solide, sécuritaire, conçu pour être accroché à son sac à dos, il respecte la vie privée et devrait intéresser notamment ceux qui font des expéditions dans la nature avec leur famille.

Assistant vocal

Lenovo Smart Clock

Je suis de ceux qui croient qu’on ne devrait pas charger son téléphone au côté de notre lit. Grâce au nouveau réveil-matin avec assistant vocal Google Assistant de Lenovo, vous n’en aurez plus besoin, puisque vous aurez accès à toutes vos informations importantes (météo, musique, rendez-vous de la journée, etc.), en plus de pouvoir consulter l’heure pendant la nuit et vous réveiller à l’heure le matin. Un gadget simple, mais qui a tout de même sa place dans les maisons connectées modernes.

Design

Samsung Space Monitor

Ce sont parfois les innovations les plus simples qui sont aussi les plus efficaces. J’ai adoré le moniteur d’ordinateur 4K Samsung Space Monitor, qui s’installe au bout d’une table complètement et qui peut être relevé lorsqu’on ne l’utilise pas pour faire de la place sur son bureau. C’est à se demander pourquoi personne n’y avait pensé avant. Espérons maintenant que Samsung pousse le concept plus loin au cours des prochaines années, en inventant par exemple un Space Monitor avec la technologie DEX sans fil intégrée, pour utiliser son téléphone comme un ordinateur de bureau simplement en le posant sur un socle de recharge sans fil, par exemple. On peut toujours rêver!

Le futur

Bell Nexus

Le gadget le plus impressionnant du CES 2019 était probablement l’hélicoptère Nexus de Bell, un appareil hybride capable de décoller à la verticale, puis de retourner ses hélices pour voler en ligne droite comme un avion. L’appareil devrait pouvoir atteindre une vitesse de 240 km/h et une portée de 240 km, et a été conçu pour être utilisé comme un taxi aérien entre deux villes proches, par exemple. Bell prévoit lancer le Nexus en 2025, probablement en partenariat avec Uber.

Et un coup de gueule…

LG Homebrew

LG a capté l’attention au CES avec son système Homebrew pour brasser de la bière à la maison en deux semaines et dans aucun effort. Si le design et les caractéristiques de la machine plaisent (surtout le fait qu’elle se lave automatiquement), le concept tombe aussi un peu à plat lorsqu’on l’analyse de plus près. En utilisant des capsules contenant de l’huile de houblon et en ayant recours à du malt concentré, la qualité de la bière obtenue risque d’être inférieure à celle que l’on retrouve dans les magasins, ce qui déplaira aux amateurs. Ceux qui boivent de la bière commerciale pourraient l’apprécier, mais on doute qu’ils seront intéressés à payer pour un système du genre, qui sera probablement plutôt cher.