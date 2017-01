Que j’avais hâte d’essayer ce CR-V! À mes yeux, il représentait le même genre de grand bond en avant que l’arrivée de la nouvelle génération de la Civic.

Pour le Canada, là où s’écouleront presque 40 000 unités de l’ancien CR-V en 2016, Honda a conçu une version spéciale de la nouvelle génération. Un seul moteur est offert, soit le moteur turbo, dont nous parlerons plus tard. De plus, nous pouvons équiper notre CR-V canadien d’un toit panoramique, et nous pouvons opter pour les sièges chauffants à l’arrière et le volant chauffant.

Le CR-V 2017 arbore fièrement un nouveau style, similaire à celui des autres produits Honda ayant été récemment mis à jour, comme le Pilot et le Ridgeline. L’habitacle représente sans doute la meilleure amélioration par rapport à l’ancienne génération. Des sièges plus confortables sont maintenant proposés, et la planche de bord est digne du XXIe siècle. Ce que les acheteurs apprécieront le plus, toutefois, c’est que l’habitacle est plus spacieux, surtout à l’arrière.

En fonction des options sélectionnées, on peut ajouter un bon système audio et un système de sécurité électronique qui fait un bon travail, détectant bien avant vous les dangers potentiels. Le régulateur de vitesse intelligent est même capable d’immobiliser complètement la voiture, en cas de besoin.

Cette fois, Honda a porté une grande attention à la conduite de ce nouveau CR-V. La première chose qui frappe est la nouvelle direction. On a complètement revu la crémaillère et l’assistance électronique de celle-ci pour offrir une des meilleures directions du segment au chapitre de l’agrément. Elle demeure légère, ce qui permet d’effectuer les manœuvres sans effort, mais elle ne donne plus l’impression de se battre avec des élastiques, comme avant.

Le moteur est un petit chef-d’œuvre en soi. Il s’agit du même quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre qu’on trouve dans certaines versions de la Civic, mais, ici, sa puissance a été portée à 190 chevaux, avec un couple de 179 livres-pied. Accouplé à une boîte automatique CVT parmi les meilleures de l’industrie, ce moteur effectue un travail remarquable, peu importe les conditions. Le plus étonnant, c’est qu’il fait le tout en consommant à peine plus de 7,5 L/100 km.

On peut affirmer que le Honda CR-V 2017 est plus agréable à conduire, et plus dynamique. Toutefois, on constate que l’accent est encore mis sur le confort, faisant que le CR-V ne peut vraiment être qualifié de «VUS à caractère sportif» comme le laissent entendre les documents d’information remis par Honda.

Plus amusant à conduire, plus économique, plus raffiné, ce nouveau CR-V est une réussite sur toute la ligne. À moins d’avoir l’offre du siècle pour un 2016, optez pour le 2017, qui est arrivé chez les concessionnaires canadiens à la fin du mois de décembre.

Fiche d’appréciation