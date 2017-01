Lorsque la deuxième génération du Tiguan a été introduite en Europe l’an dernier, le constructeur avait annoncé qu’une version à empattement allongé allait se joindre à la gamme. C’est celle-là qu’on aura en Amérique du Nord.

L’empattement de cette version du Volkswagen Tiguan 2018 sera allongé de 111 mm par rapport à la version régulière, qui ne sera pas vendue ici. Et par rapport au modèle sortant, le nouveau Tiguan est plus long de 272 mm. Il va sans dire que l’habitacle sera sensiblement plus vaste.

En Europe, on l’appellera Tiguan Allspace afin de le distinguer de la version à empattement régulier, mais en Amérique du Nord, il s’appellera simplement Tiguan. Un aménagement à cinq passagers sera proposé de série, mais une troisième rangée de sièges sera optionnelle pour accueillir jusqu’à sept places.

Un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres se trouvera sous le capot de la version américaine (et canadienne) du Tiguan, qui produira 184 chevaux et un couple de 221 livres-pied. La puissance est en baisse par rapport aux 200 chevaux du modèle actuel, mais c’est plus que chez la concurrence, comme le Mazda CX-5, le Toyota RAV4 et le Nissan Rogue. Une boîte automatique à huit rapports figurera de série, alors qu’un rouage intégral 4MOTION sera proposé en option.

Parmi l’équipement offert à bord du Volkswagen Tiguan 2018, on note l’intégration Apple CarPlay et Android Auto, un volant chauffant, un siège du conducteur à huit réglages électriques, un toit ouvrant panoramique et un hayon à commande électrique. Une pléthore de dispositifs de sécurité seront également de mise, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertissement précollision frontale avec détection de piétons, la surveillance des angles morts et la prévention de sortie de voie.

L’introduction de la nouvelle génération du Tiguan coïncide avec l’arrivée du Volkswagen Atlas 2018, un VUS intermédiaire assemblé au Tennessee.