Le 49e Salon international de l’auto de Montréal en a pour tous les goûts, autant pour celui des amateurs de bolides rutilants que pour celui des simples curieux à la recherche d’innovations technologiques. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend à partir d’aujourd’hui.

L’événement, au début fort modeste, est devenu l’un des plus prisés en Amérique du Nord. Plusieurs nouveautés y seront présentées encore cette année. Comme le veut la tradition, le Salon international de l’auto de Montréal (SIAM) sera l’hôte d’événements variés qui plairont aux nombreux amateurs d’octane.

L’incontournable Zone Performance réunira une panoplie de véhicules modifiés et originaux, en plus d’offrir aux intéressés une nouvelle zone interactive où ils pourront faire l’essai de simulateurs de conduite. Le débat est lancé :modifier à ce point des voitures, est-ce un sacrilège ou de l’art?

Essais de voitures électriques

Chaque année, en partenariat avec le CAA, le SIAM propose à ses visiteurs de faire l’essai de voitures autour du Palais des congrès. Cette année, les voitures électriques sont à l’honneur. Chevrolet Volt et Bolt, Mitsubishi i-MiEV, BMW X5 xDrive 40e et i3, Ford Focus EV, Nissan LEAF et Kia Soul EV seront à votre disposition. Ces essais sont réservés aux gens de 25 ans et plus, titulaires d’un permis de conduire valide. Une preuve d’assurance automobile valide est aussi exigée. Le trajet d’environ trois kilomètres s’effectue autour du Palais des congrès. Pour s’inscrire, il suffit de se présenter au centre d’inscription, situé dans le hall d’entrée (Niveau 2), non loin du bureau du promoteur. Premier arrivé, premier servi.

Une Corvette 1968 à gagner

L’an dernier, le Guide de l’auto avait fait tirer une Mustang 1967, entièrement restaurée par les étudiants de l’EMEMM (École des métiers en équipement motorisé de Montréal) et les profits (25 550 $) avaient été remis à des fondations ayant à cœur la réussite scolaire. Cette année, l’équipe du Guide de l’auto remet ça avec une Corvette 1968 dont la restauration va bon train. Le tirage se fera au SIAM 2018. En attendant, les curieux pourront voir où en sont rendus les travaux. Des billets seront en vente en vue de son tirage l’an prochain.

Le Salon international de l’auto de Montréal aura lieu du 20 au 29 janvier 2017 au Palais des congrès, qui est situé au 1001, place Jean-Paul-Riopelle. L’endroit est accessible par métro (Place-d’Armes), mais il est aussi possible de garer sa voiture dans le stationnement du Palais (20 $) ou autour.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site du Salon de l’auto : salonautomontreal.com