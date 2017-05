Ce nouveau SUV compact, entièrement électrique, ne devrait pas être disponible avant 2020. Basé sur une toute nouvelle architecture, il devrait toutefois conserver les portes papillon déjà présentes sur le Model X. Côté batterie, de grosses nouveautés sont également à prévoir, actuellement à l’étude, afin notamment de simplifier le processus de production et des branchements encore beaucoup trop complexes.

Elon Musk communique (un peu) à ce sujet alors que les ventes de Tesla décollent enfin, le constructeur américain ayant écoulé 25 000 véhicules au 1er trimestre 2017 (13 450 Model S et 11 550 Model X), un nouveau record pour lui. C’est toutefois encore très loin de ses ambitions, Tesla espérant vendre 500 000 voitures en 2018, essentiellement des Model 3, et approcher le million d’exemplaires par an à l’horizon 2020.

Pionnier de la voiture électrique, Tesla a présenté son premier modèle, le Roadster, en 2008. Quatre ans plus tard, la Model S se présente quant à elle comme la berline 100% électrique la plus rapide du monde. Depuis, Tesla a enrichi son catalogue tout électrique avec le Model X, son premier SUV, et donc la Model 3, une berline plus compacte et abordable. La Model Y et même un camion devraient donc suivre.

Et tout cela intervient alors que des rumeurs de rachat de Tesla par Apple refont surface…