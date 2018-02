La compagnie BASF Coatings, qui se spécialise en peinture et finis pour automobiles, a dévoilé son rapport «BASF Color Report for Automotive OEM Coatings» qui fait le point sur les couleurs de voiture les plus populaires dans le monde de la dernière année.

C’est le blanc qui arrive en première position de ce rapport, avec une part de marché de plus de 40% dans le monde. Suivent de près le noir, le gris et l’argent.

Quant aux voitures de couleurs vives, le bleu et le rouge arrivent à égalité.

BASF Coatings remarque aussi que plus une voiture est petite, plus son propriétaire est porté à la choisir d’une couleur éclatante. Une autre couleur qui maintient sa cote de popularité est le brun.

En Europe, 78% des voitures sont blanches, noires, grises ou argent.

En Amérique du Nord, les automobilistes apprécient aussi le blanc, le noir et le gris. De plus, plusieurs font rajouter un fini très brillant à leur voiture.

En Asie, 49% des voitures sont blanches puisque dans les cultures asiatiques, le blanc signifie la pureté, l’intelligence et l’avancement technologique, selon le rapport de BASF Coatings.

