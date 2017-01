La troisième édition de la Grande Tournée du Chocolat Chaud se déroulera du 21 au 29 janvier à Montréal et à Québec. Cette initiative vise à financer le programme de formation de La Tablée des Chefs, qui permet l’éducation culinaire des adolescents. Plusieurs établissements participeront à cet événement, dont Automne Boulangerie, Butterblume, Cremy Pâtisserie, la Fabrique Arhoma et Mama Choka. Ils offriront un chocolat chaud à base de chocolat Valrhona pour 4$.

Afin de mettre l’eau à la bouche, La Tablée des Chefs propose une recette de Chocolat chaud Azélia, bananes, noisettes et grué de cacao.

Pour un chocolat chaud

1 c. à soupe de banane séchée hachée

1 c. à soupe de noisettes hachées

1/2 c. à soupe de fèves de cacao hachées

250 ml de lait

50 g de chocolat au lait

Azélia 35% de Valrhona

125 ml de crème 35%

1/2 banane mûre

Méthode

Dans un petit bol, mélanger la banane séchée, les noisettes et les fèves de cacao. Réserver.

Dans une petite casserole, porter à ébullition le lait. Retirer du feu, ajouter le chocolat et fouetter vigoureusement. Réserver au chaud.

Dans un mélangeur, mélanger la crème et la banane. Filtrer au chinois et fouetter la crème jusqu’à l’obtention de pics mous.

Réserver. Verser le chocolat chaud dans un verre, ajouter une cuillère de crème fouettée à la banane et parsemer du mélange de bananes, noisettes et fèves de cacao.