Nouvelle venue en 2016, la brasserie Les Grands Bois propose un mélange intéressant de saison belge et de stout. La Saison de minuit a le nez d’une noire classique, avec une forte odeur de torréfaction, duquel s’échappe un léger arôme fruité de levure belge. Il ne s’agit pas d’une grosse stout lourde. On a affaire ici à une bière sèche, c’est-à-dire avec peu de sucre résiduel, qui est légère en bouche. Des notes de toast grillée (quasi brûlée) sont présentes en fin de gorgée, alors qu’à l’avant de la langue, on décèle le côté fruité de la saison.

Bien qu’elle soit douce, la Saison de minuit est avant tout une noire. On privilégie donc un accord avec des fromages ou un plat goûteux, comme un gibier sauce au poivre.

«On voulait une bière assez sèche et on s’est dit que la levure saison allait faire un bon travail. On a mis du blé et des flocons d’orge pour garder une texture plus onctueuse, comme celle d’une stout plus sucrée, mais sans le sucre. On voulait aussi ajouter les esters fruités de la saison qu’on n’a pas du tout dans une stout normalement.» –Félix St-Hilaire, directeur de la production