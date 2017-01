Saison épicée – Brasseurs du monde

Brasseurs du monde lance une série de trois bières de type saison. Il y en a une sure, une houblonnée et une épicée. Cette dernière sort de l’ordinaire avec ses saveurs d’épices à l’indienne. Cet aspect épicé est très présent au nez et rappelle à certains égards les bières de seigle. Les épices dominent aussi au goût, reléguant l’amertume à l’arrière-plan. Toutefois, il ne s’agit pas d’une bière piquante. Ça rappelle plutôt une tisane ou un vin chaud, mais en version froide. Avec son goût prononcé, la Saison épicée accompagnera bien des aliments assez parfumés, comme les mets indiens.

«L’idée était de voir ce que ça pourrait donner si un brasseur en Inde faisait une bière fermière avec des épices. Le but était qu’on puisse bien goûter les saveurs d’agrumes et de poivre noir, ainsi que la levure de saison, auxquelles s’ajoutent le cumin et le curcuma, avec une touche de cardamome.» –Alain Thibault, sommelier en bières chez Brasseurs du monde

Couleur: Blonde

Amertume: Légère (32 IBU)

Épices: Cumin, curcuma, cardamome

Taux d’alcool: 5,1 %

Prix: 6,50 $/500 ml (taxes et consigne incluses)