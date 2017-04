L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a émis un avis, mardi, concernant les coupes glacées de marque Wholesome Farms. Ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. L’ACIA a indiqué qu’ils ne devraient pas être consommés, même si leur apparence ou leur odeur n’est pas altérée.

Ces coupes glacées ont été vendues au Québec, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et possiblement à l’échelle du pays.

Plusieurs saveurs sont concernées: vanille, caramel écossais, chocolat, sorbet à l’orange et sorbet à la lime. Les produits ont été vendus en format de 115 ml ou en paquets de 48 coupes de 115 ml.

Les consommateurs sont invités à jeter ces produits ou à les retourner au magasin.

Parmi les symptômes d’une infection à la listeria, on note des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et une raideur de la nuque. Dans les cas les plus grave, la maladie peut causer la mort.